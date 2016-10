Notícia Saboya insisteix que es mantenen les línies vermelles amb Europa El ministre d’Exteriors diu que el text és estable des del punt de vista institucional Gilbert Saboya, Cristina Manzano i l’ambaixador Manuel Montobbio, durant el simposi celebrat ahir. Autor/a: MARICEL BLANCH

El ministre d’exteriors, Gilbert Saboya, va destacar ahir la importància d’establir converses amb la Unió Europea (UE) després d’haver transcorregut «un any real de govern» per fer balanç de les accions que s’han dut a terme. Malgrat destacar que «la posició d’Andorra segueix sent la mateixa des de 2011 i es mantenen les línies vermelles», el ministre va valorar «la importància d’establir un primer contacte polític abans d’iniciar qualsevol tipus de negociació». El ministre ho va manifestar ahir a l’Ambaixada espanyola minuts abans de l’inici d’una nova sessió del cicle Diàlegs europeus a Andorra.



En relació a la situació actual de la negociació de l’acord d’associació amb la UE, Saboya va parlar de la rellevància de «tenir un text estabilitzat des del punt de vista del marc institucional», tot i que «no està tancat i encara queden molts punts on falta maduració política per part d’uns i altres». Quant a la negociació sectorial, el mateix ministre la va definir com a crucial ja que «pot acabar definint el camp d’aplicació de l’acord i ajustar el tema institucional».



PONÈNCIA / Sota el títol Visión compartida, acción común: la Estrategia Global Europea, l’Ambaixada d’Espanya va celebrar ahir una nova ponència decicle europeu centrat en l’Estratègia Global Europea, aprovada el juny d’aquest any.



Cristina Manzano, directora d’Esglobal, publicació reputada sobre qüestions internacionals i membre del Consell Espanyol del European Council of Foreign Relations, va repassar «les dificultats que ha viscut la Unió Europea en els darrers anys» per incidir en la necessitat de «mantenir-se més units que mai per superar aquesta situació».