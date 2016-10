Notícia L’associació de trasplantats vol participar en la creació de la llei Gras apunta que la seva experiència personal pot ajudar La presidenta de l’Associació de Trasplantats i Donants d’Andorra (Atida), Núria Gras. Autor/a: MARICEL BLANCH

L’Associació de Trasplantats i Donants d’Andorra (Atida) vol participar en l’elaboració de la llei que ha de permetre al Principat ser un país donant d’òrgans, ja que l’actual no ho preveu. La seva presidenta, Núria Gras, considera que l’experiència personal dels membres de l’associació com a trasplantats i donants pot ajudar al Ministeri de Salut a redactar el text legislatiu «perquè ho hem viscut en primera persona i sabem el que es necessita quan estàs en aquesta situació». «Estaríem encantats de poder aportar la nostra visió al projecte, ja que som els que ho hem patit i sabem quines mancances hi ha», remarca.



La presidenta de l’associació va destacar, sobretot, «que els tràmits burocràtics a fer siguin molt fàcils». Recorden que es tracta d’un moment molt delicat tant pel donant o la seva família en cas de mort com pel receptor i que per això «és necessari que tot sigui fàcil i ràpid».



D’altra banda, i en referència als donants vius, Gras posa en relleu que és necessari que els seus drets estiguin «blindats per llei». Els seus drets, afegeix, «han de quedar ben definits sense espais en blanc que puguin portar a confusions un cop es trobin en ple procés». «Cal mimar-los», insisteix, i en aquest sentit proposa que la llei també contempli «revisions mèdiques periòdiques gratuïtes després de l’extracció».



Com a exemple de bon funcionament, l’associació manifesta que l’Estat espanyol és un dels millors del món en aquest àmbit. «El seu model funciona molt bé, cal fixar-nos en els que ho estan fent bé», indica. En referència a l’estat veí del sud, recorda que «la llei espanyola diu que tothom que mor en un hospital, i en vida no va dir el contrari, és donant». Una mesura que, segons el seu parer, seria positiu també instaurar al país. Amb tot, aclareix que «sempre es demana el consentiment a la família».



Contents per la notícia / Núria Gras va celebrar que el Ministeri de Salut estigui treballant perquè el país pugui fer extracció d’òrgans. «És una molt bona notícia», va exclamar malgrat reconèixer que «ens agradaria que fos abans del 2019». El col·lectiu demanarà, si el ministeri no es posa en contacte amb ells abans, reunir-se de nou amb el ministre de Salut, Carles Àlvarez Marfany, per conèixer en detall les seves intencions, ja que de moment únicament en són coneixedors a través de la premsa.



La presidenta d’Atida també manifesta que «és un pas molt positiu» però que «caldrà veure com és la llei». A partir d’aquest text, agrega la presidenta, «reclamarem altres aspectes» com la Llei de l’acompanyament o la cobertura mèdica del 100% pels donants, ja que «una cosa porta a l’altra».