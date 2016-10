Notícia Una tarifa única per a totes les escoles bressol Sant Julià apujarà al novembre la tarifa de 330 euros a 350 euros al mes El nou departament social de Sant Julià, ahir. Autor/a: ANA/M.B.

El Govern estudia l’opció d’unificar les tarifes i els serveis de totes les escoles bressol perquè tothom tingui les mateixes condicions, visqui a la parròquia on visqui. L’anàlisi embrionari es troba en fase de recopilació d’informació i planteja cobrar uns 350 euros mensuals per infant, segons va explicar ahir la consellera de Social de Sant Julià de Lòria, Francesca Barbero, informa l’ANA.



Barbero va avançar que el comú lauredià ja ha decidit apujar la tarifa de l’Escola Bressol perquè actualment és una de les més barates del país, i a partir del novembre les famílies passaran de pagar 330 euros mensuals a pagar-ne 350.



D’altra banda, el Departament de Serveis Socials lauredià ha canviat d’ubicació per apropar el servei a la ciutadania: les dependències es troben ara a l’antic hotel Glòria, a la plaça Major. A l’edifici també hi ha el Centre de Salut, l’Associació de la Gent Gran i el Servei de Joventut, entre d’altres serveis. La quarta planta es destinarà a l’Agrupament Escolta Lauredià.