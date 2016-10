Notícia DA tanca files a l’entorn de Mateu L’executiva demòcrata ratifica de forma unànime la seva confiança en la consellera L’executiva demòcrata reunida per escolar les explicacions de la consellera Mateu, ahir. Autor/a: MARICEL BLANCH

L’executiva demòcrata ratifica de forma unànime la seva confiança en la consellera general Meritxell Mateu. Així ho va assegurar ahir el secretari d’organització de Demòcrates per Andorra (DA), Esteve Vidal, després que Mateu comparegués davant l’executiva per donar explicacions sobre la relació laboral que va tenir amb Banca Privada d’Andorra (BPA) entre 2012 i 2013. «Hem escoltat les seves explicacions i amb les informacions que tenim a data d’avui, l’executiva ha ratificat la confiança en què la consellera Mateu no ha realitzat cap activitat delictiva», va sentenciar Vidal. Per tant, DA ha decidit tancar files entorn el cas Mateu i no respondrà a les demandes de dimissió de Liberals i Socialdemocràcia i Progrés.



Els fets exposats per la consellera –que va preferir no fer personalment les declaracions malgrat estar present en una de les sales de la seu demòcrata– van convèncer els membres de l’executiva que van assegurar que «ens donem per satisfets amb les seves explicacions i per tant, entenem que no hi ha cap activitat il·legal en les seves actuacions».



Sobre les funcions desenvolupades per la consellera demòcrata a BPA, Esteve Vidal es va limitar a contestar que «feia un assessorament merament tècnic». «Això és el que ens ha explicat i no hem de tenir per què desconfiar», va reiterar. En tot cas, no està previst que Mateu comparegui públicament per explicar personalment quines tasques va dur a terme a l’entitat bancària.



Buit en el reglament del Consell / Preguntat pels periodistes sobre quin impacte a nivell d’imatge així com a nivell ètic podria tenir el cas més enllà de si s’han comès o no irregularitats, el secretari d’organització va recordar que el càrrec de conseller a ple temps no està reglat pel Consell General. A més, va recalcar que les persones que exerceixen aquest càrrec a jornada completa reben una remuneració per part del Consell General «tenint també un increment de salari que el sufraga cada grup parlamentari perquè aquesta persona tingui una major dedicació».



En aquest sentit, Vidal va manifestar que DA «ha dit en reiterades ocasions que és una qüestió que s’ha de legislar», ja que pel que fa als membres del Govern «és clar quines incompatibilitats hi ha» però pel que fa als càrrecs dels comuns i del Consell General «aquestes incompatibilitats no estan tan clarament delimitades». Amb tot, l’esborrany de la Proposició de la llei qualificada de transparència, incompatibilitats i conflictes d’interès en el sector públic que DA ha facilitat als grups de l’oposició tampoc preveu disconformitats entre ser conseller general i treballar al sector privat.



Concretament preguntat sobre si Mateu hauria o no incomplert l’article 8 del reglament del Consell General segons el qual els parlamentaris «no poden invocar o utilitzar la seva condició per a l’exercici d’activitats comercials, industrials o professionals», Vidal va defensar: «Estic convençut, per les explicacions que ens ha donat, que no té res a veure la seva condició de consellera amb el fet que l’hagin contractat».



En tot cas, el demòcrata va indicar que la valoració sobre si ha incomplert el reglament «l’ha de fer el Consell General». «Nosaltres entenem que qualsevol conseller general, tingui la relació laboral que tingui fora del Consell, quan s’asseu a l’hemicicle ho fa de manera independent», va afegir. Si parlem d’incompatibilitats, va apuntar, «ja no parlem només de la consellera Mateu». «Hi ha molta gent que és consellera general i té altres activitats laborals», va dir recordant que «fins ara s’ha permès i només faltaria perquè òbviament no tenim un Consell General amb polítics professionals».