Bartumeu qualifica de «còmica» la seva citació El president d'SDP recorda que no ha rebut la carta que el convoca

El president de Socialdemocràcia i Progrés (SDP) i exadvocat dels germans Cierco, Jaume Bartumeu, va qualificar ahir de «còmica» la seva citació per comparèixer davant la Comissió BPA. En declaracions a EL PERIÒDIC va insistir en què «encara no he rebut la carta» amb la citació i que, per tant, l’únic que fins ara coneix sobre amb quina qualitat el demanen és a través dels mitjans de comunicació.



Les declaracions les va fer després que ahir al matí el president del Grup Parlamentari Demòcrata, Ladislau Baró, indiqués a Ràdio Nacional d’Andorra que la comissió citarà a Jaume Bartumeu per explicar les suposades pressions als germans Cierco a porta tancada i en qualitat «d’opinador públic». El president d’SDP va manifestar que la voluntat de fer la compareixença a porta tancada «és una demostració més de la falta de transparència i l’opacitat del Grup Parlamentari Demòcrata». En referència a la qualitat amb què se’l cita, Bartumeu va remarcar que «em produeix una sensació de comicitat important».



En aquest sentit, l’exadvocat dels accionistes majoritaris de BPA va lamentar que Baró faci declaracions als mitjans abans de fer-li arribar la seva citació.