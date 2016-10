Notícia Aviadors dels EUA van ser atesos a l’Hospital de la Seu L’any 1943 van ser abatuts a Alemanya i van fugir dels nazis Xerrada de Carles Gascón sobre el pas clandestí per la frontera amb Andorra

La xerrada inaugural del nou cicle Desenterrant el passat ha servit per trobar una dada històrica desconeguda fins ara: quatre aviadors de l’exèrcit dels Estats Units van ser atesos a l’hospital de la Seu d’Urgell durant la Segona Guerra Mundial. És una de les dades curioses que s’han donat a conèixer en la conferència sobre el pas clandestí per la frontera amb Andorra durant la segona meitat del segle XX, que Carles Gascón va oferir divendres passat i que va omplir la sala polivalent de l’Arxiu Comarcal de l’Alt Urgell.

En declaracions a RàdioSeu, Gascón ha explicat que aquesta és la descoberta que més els ha impactat de la recerca que han fet ell i d’altres investigadors de la zona per preparar aquesta activitat. Els anys 1942 i 1943 «l’Hospital de Santa Maria de la Seu va acollir moltes persones que venien de França tot fugint per la muntanya a l’hivern, molt sovint amb congelacions als peus». D’aquests atesos, s’ha constatat que quatre d’ells eren de nacionalitat nord-americana i van ingressar al centre mèdic urgellenc el dia 24 de novembre de 1943, ara farà 73 anys.

El creuament de dades ha permès confirmar que aquests pacients eren quatre aviadors de la força aèria dels EUA, concretament tres de Filadèlfia (Pennsilvània) i un de Nova York. També s’ha sabut que els seus avions havien estat abatuts pels nazis en territori d’Alemanya i que, des d’allà, van fugir tot travessant la França ocupada fins arribar a Catalunya a través d’Andorra. A la Seu, la primera ciutat que van trobar després de creuar la frontera per la muntanya, van demanar ser atesos a l’hospital. Més endavant, quan van ser donats d’alta, van travessar Espanya per arribar fins al territori britànic de Gibraltar, des d’on un avió els va transportar a Anglaterra i, finalment, van tornar als Estats Units.

Aquesta i d’altres històries relacionades amb el pas clandestí per la frontera a la primera meitat del segle XX s’han obtingut de la consulta de documentació, en bona part a l’Arxiu Comarcal.

Gascón ha destacat que una de les millors fonts d’informació que han trobat és el Butlletí Oficial de la Província de Lleida, ja que oferia dades molt detallades de tot el que es notificava a nivell oficial a l’època. També s’ha utilitzat la ja extensa bibliografia existent sobre els camins utilitzats, especialment per jueus i d’altres col·lectius que, per fugir dels nazis, van travessar el Pirineu a peu, sovint amb condicions meteorològiques molt adverses.

Aquest contrast de dades ha portat a la conclusió que, a grans trets, hi havia vuit itineraris principals de pas per Andorra per evitar els controls oficials. Aquests camins abasten un àmbit que va des de la vall de la Llosa, a la Cerdanya, fins a les valls més al nord del Pallars Sobirà. Tanmateix, aquesta xifra podria ser encara superior precisament pel fet que es tractava de passos clandestins.