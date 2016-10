Notícia La primera diada dels banders d’Andorra Els 'vigilants de la muntanya viuen una jornada intensa de reconeixements a la seva tasca i de parlar de plans de futur pel dia de Sant Francesc d'Assís Celebració de la primera diada del Cos de Banders, ahir al Centre de Congressos de la capital. Autor/a: MARICEL BLANCH

Fa poc més d’un any, Toni Martí i Sílvia Calvó van protagonitzar una visita escolar a uns alumnes que estaven fent activitats a Engolasters. Al mateix indret coincidia que el Cos de Banders estava realitzant una jornada de formació amb els gossos de rastres. Aprofitant la coincidència, el grup que vetlla pel patrimoni natural del Principat va explicar al cap de Govern i la ministra de Medi Ambient quina era la tasca alhora de detectar les infraccions de caça i pesca… Una conversa porta a l’altra i allà mateix es va parlar que el Cos de Banders tingués un dia d’efemèrides.



Mesos més tard el copríncep episcopal va donar el vistiplau a aquesta proposta i ahir es va confirmar que aquelles primeres paraules són una realitat. El dia de Francesc d’Assís, patró del animals, de l’ecologia i del medi ambient, i per primera vegada del grup que dirigeix Miquel Rossell.



El Centre de Congressos d’Andorra la Vella va acollir la jornada festiva del cos de Banders. Allà hi eren Calvó, Rossell, els quinze agents, els tres caps d’unitat i d’altres convidats. No hi va poder ser Martí, que havia de sotmetre’s a les preguntes del Consell General en aquells moments i es va haver de perdre un acte al qual va mirar fins l’últim moment de ser present.



Sense el cap de Govern, el director del cos no va dubtar a explicar el perquè de tenir un dia de celebració per a ells, a mode de presentació: «Érem un del pocs cossos que no teníem un patró i això és important per diferents motius. Per exemple, per fer un balanç de l’any però també per arreplegar-nos al voltant dels ideals i parlar dels objectius que hem d’assolir. Uns ideals que volem exportar a les escoles, perquè els alumnes a prenguin a respectar la fauna i la flora», va dir.



Paraules que van rebre el suport d’una Calvó que veia necessari fer un reconeixement anual al Cos: «És una manera de donar-li la importància al rol que té aquest cos que s’encarrega que tothom pugui gaudir de la natura sense fer-la malbé. Estaré al vostre costat. Treballarem plegats per apropar-nos a l’excel·lència en les tasques que feu».



Després dels discursos es va donar pas a l’homenatge i entrega d’una placa commemorativa als cinc banders que porten més de vint anys al servei dels Banders: David Castells –el més veterà, va ingressar el setembre del 1987–, Judit Vinyal, Josep Lluís Herrera, Josep Andorrà, Martí Cervera i Esteve Naudi. També es va fer entrega d’un diploma als dos nous, Àlex Font i Josep Travesset, i per acabar, un reconeixement als familiars de dos dels efectius ja morts: Emili Vila i Antoni López.



Un nou membre a la família



L’himne d’Andorra i les fotos oficials de rigor van tancar l’acte al Centre de Congressos, ja amb els nous uniformes de color gris i negre, que fa un any van ser substituïts pel verd, el que duien des de la seva fundació l’any 1988.



Però la vida rutinària, el dia a dia, continua per al cos de Banders, amb 19 agents més tres gossos de rastre de sang i de peixos. «En menys de tres mesos» s’espera la incorporació d’un més a la família. Un gos per detectar verí, necessari perquè el Codi Penal diu ara que això és competència del Cos de Banders, segons la Llei de caça. «Hem de ser sensibles perquè el verí es pot trobar a qualsevol lloc i no només hi tenen accés els animals; també les persones i els nens petits. Farem les investigacions que s’escaiguin i si es troba l’autor li caurà la sanció que està prevista a la llei», d’entre 30 i 3.000 euros.



Aquest gos, però, no és l’única feina que hi ha al servei que encapçala Rossell. A banda de tot el que comporta el dia a dia, la temporada d’hivern s’apropa i la de caça va començar el passat diumenge. «Participarem amb el departament de Protecció Civil en els dispositius que se’ns demani, intentarem fer lectures de neu per tenir actualitzats els butlletins d’allaus… Estarem al servei de les necessitats que s’escaiguin».



Tot això sense oblidar-se de la formació a les escoles, que ja han començat el curs 2016-2017. «Tenim entre 1.200 i 1.300 alumnes a l’any, tant a l’aula com sobre el terreny i any rere any incrementem la xifra, perquè és una activitat ben rebuda pels nens i a nosaltres ens agrada inculcar el que fem i fer-nos conèixer», assegura Rossell. «A l’aula expliquem les mesures a adoptar quan anem a la muntanya, expliquem la flora i la fauna i sobre el terreny, els acompanyem a veure les marmotes».



A partir d’ara, el 4 d’octubre, serà el dia per recordar la tasca que fan aquests agents i els plans de futur per a la natura d’una Andorra que també atrau turistes justament perquè amaga indrets màgics, que no es troben enlloc. I algú, el cos de Banders, els vigilants de la muntanya, han de cuidar-la i conservar-la en bon estat. És un dels béns més preuats.