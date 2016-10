Notícia Meritxell Mateu dimiteix La consellera general demòcrata no vol fer política «enmig d'un clima extremadament enrarit on les difamacions són llei»

La consellera general demòcrata Meritxell Mateu ha anunciat, cap a les sis de la tarda, la seva decisió de renunciar a l'acta de consellera general, després que aquest matí s'hagin fet públics uns correus electrònics que provarien que va intentar influir en el Govern i en el grup parlamentari demòcrata a favor d'interessos privats mentre treballava per BPA durant els anys 2012 i 2013, segons informa l'Agència de Notícies d'Andorra.



Mateu, però, ha reiterat que sempre ha actuat amb la «màxima probitat, honestedat, integritat i respecte» i que ho ha fet sempre a favor de l'interès general. En aquest sentit, en una declaració pública en la qual no ha admès preguntes, ha assegurat que ha pres la decisió «perquè no vull seguir fent política enmig d'un clima extremadament enrarit on les difamacions són llei i on la dignitat del polític es qüestiona a cada instant».



Mateu ha comparegut acompanyada del president suplent del grup demòcrata, Miquel Aleix, que ha agraït que hagi renunciat al seu càrrec per no portar prejudici al grup parlamentari, al Consell General ni al país, una decisió que ha qualificat de valenta i responsable.