Camp diu que les tarifes de l’Sdadv «s’han de pagar»

El neguit vers les darreres tarifes interposades per l’Sdadv (Societat de Gestió Col·lectiva de Drets d’Autor i Drets Veïns del Principat d’Andorra) va ressorgir ahir durant la sessió del Consell General. En resposta a diverses preguntes del grup parlamentari mixt, el ministre de Turisme i Comerç, Francesc Camp, va matisar que les tarifes interposades ja han estat fixades «tenint en consideració» el sector i que aquestes «s’han de pagar». A més, «les tarifes del Principat són un 40% més baixes del que seria una tarifa normal o mitja en altres països de l’entorn». Tot i això, el ministre no va tancar la porta a parlar amb els diferents agents afectats i mirar de trobar «una sol·lució adient» que pugui estabilitzar el neguit.



Camp també va matisar que actualment l’Sdadv està negociant convenis amb altres països estrangers per cobrir el 80% del repertori internacional. En total, «s’està negociant amb set o vuit societats foranes». I en relació a la manca d’auditories de l’Sdadv, Camp va remarcar que fins ara no s’havien fet per una falta de pressupost.