Calvó: «L’embrancament es farà quan treguin aigua neta»

Sílvia Calvó va estendre la mà al comú d’Andorra la Vella per fer desaparèixer els residus fecals del riu Valira. La ministra admet «estar al cas» de la zona de Santa Coloma a la qual s’hi han trobat i assegura que s’està treballant per una solució «estretament amb el comú». Així que va assegurar: «Donarem autorització perquè s’hi puguin embrancar [els tubs] quan s’hagin tret el màxim d’aigües netes per la capacitat de desguàs que té el col·lector general. Així podrem eliminar aquest punt, que és un dels pocs que queden d’abocament en el medi natural».



Amb això es referia a l’actuació a curt termini de la qual parlava dilluns el conseller de Medi Ambient de la corporació local de la capital, David Astrié, per la zona de la plana (veure foto). «Jo entenc que es farà en un termini curt, d’uns cinc o sis mesos», va puntualitzar. Sobre el projecte a llarg termini per arreglar tot el barri de la capital, no tan urgent i valorat en uns milions d’euros, tampoc va estimar quant es trigarà: «això requereix un calendari llarg». En tot cas, segons l’acord del Govern amb els Comuns sobre el Pla de Sanejament signat el 2005, hi ha de temps fins el 2020.