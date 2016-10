Els cònsols veuen per fi el primer esbós de la llei de la funció pública

El ministre d’Administració Pública, Transports i Telecomunicacions, Jordi Alcobé, va presentar ahir als mandataris comunals reunits en consell a Canillo les primeres passes donades en l’elaboració de la llei de la funció pública, una tasca engegada aproximadament mig any després del previst que, no obstant i segons va assegurar el titular, estarà enllestida per a la seva entrada a tràmit la data prevista: el juny del 2017.



Per ara, el Govern només disposa d’un primer esbós de la normativa que ja ha estat presentat, «sense entrar en el fons de la matèria», als líders parroquials. L’amfitrió de la trobada mensual de cònsols –que ahir es va reprendre després de tres mesos d’aturada– va explicar que l’Executiu «treballa intensament» en una llei que no van poder conèixer al «detall». Encara en aquest sentit, el cònsol major canillenc, Josep Mandicó, va indicar que «a partir de la setmana que ve» el Govern engegarà un seguit de reunions «amb els responsables de recursos humans de cada parròquia» per tal d’abordar el vessant de la mobilitat del funcionariat. L’àrea d’Alcobé encara està pendent que tots els comuns trametin la informació sol·licitada al respecte «del personal i el funcionament intern».

Expedients comunals / Els expedients relacionats amb les administracions locals encallats a la Batllia van obrir el retrobament entre els seus representants. Acompanyant Mandicó, el cònsol major d’Encamp, Jordi Torres, va fer saber que la primera reunió entre els comuns i els presidents del Consell Superior de la Justícia i el de la Batllia, Enric Casadevall i Jaume Tor, respectivament, per abordar la problemàtica ja ha tingut lloc. Tampoc en aquest sentit s’han donat grans avenços els darrers mesos, com a conseqüència de la complexitat que comporta per a la Batllia la gestió dels 80.000 dossiers concernents als organismes comunals, segons va argumentar Torres.



L’intercanvi va servir per fixar el mes en vigor com el període en què s’han d’afegir, als 13.000 expedients ja traspassats, una segona remesa de 67.000. Això pel que fa a les execucions pendents de realitzar.



No hi ha una data fixada per als textos ja prescrits. Pendents d’una segona trobada amb Casadevall i Tor, els comuns analitzaran la conveniència de demanar responsabilitats a la Batllia pels expedients ja caducs i pels que, en conseqüència, no podran fer reclamacions als sancionats. Segons Torres i Mandicó, la propera trobada amb la justícia ha d’acabar de fixar terminis i esclarir informacions.



Aparcament pels embargaments / En la línia del judicial, un dels punts a l’agenda dels cònsols va ser l’espai que ha de servir per alliberar els pàrquings comunals dels vehicles que han estat embargats. Ja ha entrat en funcionament l’aparcament ubicat prop de l’edifici de l’Obac amb què s’està alliberant les instal·lacions de les administracions comunals. Sobretot els pàrquings d’Escaldes-Engordany i Andorra la Vella, que s’havien vist convertits en dipòsits per a automòbils confiscats.



Pendents d’estudiar la tarifa per a guarderies/ Els cònsols no van posar sobre la taula la possibilitat d’unificar la tarifa de les escoles bressol, tal com estudia el Govern. El mandatari canillenc Josep Mandicó va apuntar la necessitat d’analitzar bé la proposta. El demòcrata va fer notar la dificultat que es desprendria en cas que «una guarderia valgués 500 euros i l’altra 150», pel que va assenyalar la necessitat d’analitzar «molt bé» la idea. La qüestió, doncs, queda en l’aire per ara, a l’espera que es realitzin comparatives i es produeixi una proposició oficial i detallada, amb xifres i previsions.



Poc clar què fer amb l’atenció domiciliària/ Els organismes comunals encara no han determinat quin ha de ser el seu paper en el camp de l’atenció domiciliària. A principis d’aquest mes totes les corporacions hauran de comunicar al Govern com volen abordar aquest servei social. La llei de les competències i de les transferències en què es treballa delimitarà qui s’encarrega d’aquesta branca: si l’Administració general o les corporacions locals mateixes. Cada comú ha de fer saber a l’Executiu si segueix assumint aquesta tasca o bé la delega a l’àrea encapçalada per Carles Àlvarez, ministre de Salut.



Cinc itineraris de Coll de Jou fins a Sorteny/ El representant de l’Andorra Land Art 2017, Pere Moles, va comparèixer ahir per davant dels cònsols majors i menors per presentar el projecte pensat per aquest any. La iniciativa constarà de cinc itineraris «de frontera a frontera» amb què, a través de plaques i altres instal·lacions esporàdiques, s’abordarà la temàtica dels drets humans. El projecte requereix, però, que els comuns augmentin la seva participació en 3.500 euros, fins als 10.000 per corporació. Les institucions presentaran la proposta als departaments corresponents per avaluar la participació o no.



Res sobre l’SDADV ni el cens parroquial/ La represa de l’activitat, ahir i després que els líders parroquials no es trobessin des d’inicis del passat mes de juliol, no va donar per abordar tots els temes candents. Dues de les principals qüestions en què sembla que aquest estiu no s’ha avançat són la neteja i ordenament dels censos de població i el forfet de tarifes que s’hauria proposat a la Societat de Drets Veïns i Drets d’Autor. Cap de les dues matèries va ser ahir abordada malgrat que el tema de les taxes fos un dels punts sobre els què van debatre els consellers generals en la sessió celebrada també ahir.