Torres: «Sempre s’ha valorat l’aportació de l’oposició»

El cònsol major d’Encamp, Jordi Torres, lamenta la partida de la consellera liberal Maribel Lafoz de la comissió amb què la corporació aborda la problemàtica que majors maldecaps ha dut a l’actual majoria d’ençà la seva entrada al desembre. El mandatari va afirmar ahir no compartir «en absolut» els arguments esgrimits per la representat de Liberals d’Andorra + Independents (Ld’A+I) per Encamp per abandonar els treballs en l’organigrama comunal i va contradir les seves acusacions tot asseverant que, des de la majoria que representa, «la seva aportació sempre s’ha tingut en compte quan han participat en comissions».



La majoria encampadana lamenta la distància que l’oposició ha interposat amb l’equip que s’encarrega, encapçalat per un assessor extern, de treballar en el reordenament dels recursos humans del comú. Després que Lafoz comuniqués dilluns la decisió d’abandonar la comissió que treballa en aquest sentit per sentir-se desescoltada, Jordi Torres va desestimar dimarts les argumentacions. El mandatari, va assegurar que «comptàvem amb ells per desenvolupar aquesta feina i tirar-la endavant». En aquesta línia, el dirigent d’Unió i Progrés + Demòcrates per Andorra va fer referència a la importància d’«aportar una cosa i la majoria et farà cas o no, però com a mínim la teva aportació hi és i per tant crec que hauria estat de molta vàlua» el seguiment de Lafoz a la taula de treball.

Finalment, Torres va deixar la porta oberta tant a Ld’A com al PS per incorporar-se als treballs en favor de l’organigrama.