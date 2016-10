Casimiro avisa als seus sobre la plantilla formada pel MoraBanc

Demà el BC MoraBanc Andorra fa el seu debut aquesta temporada a la Lliga Endesa. És la segona jornada i s’estrena, amb la visita de l’Herbalife Gran Canària. El conjunt insular, que va ser capaç de guanyar a l’FC Barcelona Lassa a la final de la Supercopa, es va endur un cop en l’arrencada de l’ACB perdent a la seva pista el derbi canari amb l’Iberostar Tenerife. Al Principat arriben amb peus de plom.



Ho fan perquè «el MoraBanc s’ha reforçat bastant bé, amb un nivell i una qualitat atlètica bastant considerable. No han fet una pretemporada normal, amb jugadors al Preeuropeu, però els hem vist a tots junts als seus dos últims partits de pretemporada», assenyala el tècnic del Gran Canària, Luís Casimiro. Tot i els canvis produïts a la plantilla del Principat, considera que manté «l’estructura de joc, amb una bona entrada de jugadors atlètics i que només han estat centrats» en veure vídeos de l’Herbalife «des de fa bastant temps», centrats en aquest inici de la competició.



Jugar a Andorra pels canaris significa perdre, com ha succeït les últimes temporades, un fet que en aquesta ocasió volen canviar. «Serà el seu debut aquesta campanya a la Lliga i a casa, i té unes dificultats a les que hem de saber sobreposar-nos. Esperem ser capaços de trencar la mala dinàmica que té el Gran Canària a Andorra». El matx contra l’Iberostar el volen deixar enrere, i fins i tot, aprofitar-lo per a que els serveixi de toc d’atenció: «Tenim la ment posada en l’Andorra. Vam fer una mala defensa i sense massa excitació en atac per voler anotar sense jugar a bàsquet. Ells van dominar el partit».



Per la seva part, Albert Oliver, jugador que va ser tocat per l’entitat andorrana per a incorporar-lo, considera que el MoraBanc «serà una sorpresa perquè encara no els hem vist jugar. A més, és una pista difícil, on no hem guanyat. Intentarem fer un bon partit i guanyar». Vèncer «serà complicat i ells tenen ganes de fer un bon partit. L’Andorra ha millorat bastant respecte a la passada temporada», i com en el cas del seu tècnic, se centren únicament en aquest enfrontament i la derrota amb el rival canari l’aparquen per a que no els condicioni: «L’Iberostar va estar millor i el Granca no va estar a un nivell de ritme i joc com a la Supercopa. Si no estem bé, podem perdre amb qualsevol».