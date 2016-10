Notícia Del ‘no’ a la dimissió forçada Mateu deixa l’escó després de dir que fer-ho seria admetre la seva culpabilitat La consellera general Meritxell Mateu, poques hores abans de dimitir, segueix la sessió del Consell General en què el seu cas va centrar part del debat. Autor/a: MARICEL BLANCH

Merixell Mateu se’n va, deixa l’acta de consellera general que va guanyar de segona a la llista territorial de DA a Ordino en les eleccions generals de l’any passat. La pressió ha estat màxima i el suport del seu grup parlamentari mínim, amb la boca petita per motius del guió, però de portes endins pocs han justificat la relació laboral de Mateu amb la societat panamenya Landstreet, controlada per BPA.

Ahir era un dia poc propici per a una sessió del Consell General. Mateu sabia que seria el focus de totes les mirades, però poc s’imaginaven el desenllaç final, de fet gairebé ningú apostava per una renúncia tan ràpida, malgrat les envestides de l’oposició. En una entrevista cuinada publicada al matí per l’agència ANA, la política escaldenca explicava la seva versió i assegurava que no tenia pensat dimitir perquè «seria reconèixer fets i gestos que no he fet, i donar la raó a aquells que han descarregat tant odi i despropòsits envers la meva persona i el que represento com a consellera general de DA. Per tant, ara per ara ho descarto totalment, perquè em dec als meus electors d’Ordino i a DA». La consellera deixava anar un missatge clar: «No he fet res que no hagin fet altres consellers generals». Unes paraules, aquestes, amb la punta esmolada i que de ser certes deixen la política andorrana en entredit.

Hores més tard comunicava als mitjans de comunicació que dimitia. Ho feia llegint un comunicat i sense admetre preguntes dels periodistes.

La publicació al Triangle d’uns correus comprometedors van enrarir l’ambient a l’hemicicle i van deixar sentenciada Mateu. Ni Toni Martí es va atrevir a defensar-la de forma clara al Consell General. És més, va advertir: «Si es demostra el que s’ha insinuat durant el debat, diré el que penso i assumiré la meva responsabilitat». Martí, que ja coneixia el contingut dels correus, va precisar: «Si es demostra que Mateu va fer de lobbista hauria de plegar». La confiança en la consellera s’havia diluït en qüestió d’hores.



bloc esquerdat / Malgrat que l’executiva de DA va tancar files dilluns a l’entorn de Mateu, la realitat és que el bloc no era tan compacte. Els mateixos protagonistes van dinar junts ahir al migdia per convidar Mateu a dimitir, potser com l’únic camí per intentar cicatritzar la polèmica i evitar que l’afer agafi dimensions més grans.

La parlamentària va rebre 48.000 euros de la societat Landstreet per ajudar BPA en la consecució d’un projecte que exigia canvis legislatius. Els correus que ahir van sortir a la llum evidenciaven que Mateu havia actuat com a lobbista, cosa que ella ha negat contundentment. Però els seus companys de grup s’han sentit enganyats. Als correus feia referència a la possibilitat que el Grup Parlamentari Demòcrata introduís una esmena a la Llei de la CASS per aprovar un règim especial per als estrangers que volguessin cotitzar a la CASS. Mateu comenta que intentaria parlar amb Xavier Montané, i en un altre missatge anuncia que aquesta trobada havia anat prou bé. Mateu també feia al·lusió a una reunió entre Montané i el ministre Jordi Alcobé. La multinacional Allianz volia muntar a Andorra una plataforma de gestió assalariada d’expatriats d’empreses multinacionals

A DA hi ha pànic. Hi ha por a noves sorpreses que puguin sorgir de l’informe de la Policia. Mateu havia assegurat que no dimitiria perquè seria acceptar que és culpable. La seva activitat no està tipificada com a delicte. Si no hagués esclatat el cas BPA, segurament res hagués passat. Però dies després del tsunami financer el nom de la consellera ja es començava a associar amb l’entitat bancària.