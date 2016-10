Els jugadors destaquen l’aposta del club per Emili Vicente

Primer dia de feina d’Emili Vicente. Dirigia ahir el primer entrenament amb el seu nou equip, l’FC Andorra. Ho feia a Ordino, sense poder comptar amb els internacionals. En aquesta nova etapa la plantilla confia que l’experiència que aporta l’entrenador serveixi per assolir objectius, i que no afecti la dinàmica de l’equip, que es troba en la part alta de la classificació i suma tres victòries seguides. El club no vol renunciar a res i la presència de l’entrenador de la Seu d’Urgell n’és un exemple.



El capità, Sebas Gómez, veu sempre autoritzada al vestidor, assenyala que Vicente «ens aportarà tota la seva experiència i coneixement del futbol català». Per les primeres indicacions en la seva arribada, es tracta d’un tècnic al que «li agrada tenir la pilota i fer bon futbol». I té plantilla per fer-ho, perquè aquest és el plantejament amb què juguen. Serà una continuïtat del que exercia Justo Ruiz, tot i que «cada entrenador posa el seu toc personal, però s’ha d’amotllar als jugadors que té. L’equip està composat per jugar d’una manera, un estil, i sembla que la seva filosofia també és aquesta». La dimissió del cos tècnic va ser una sorpresa, i més produint-se just abans d’un partit. Però els tricolors van saber sobreposar-se i imposar-se amb claredat a la UE San Juan At Montcada: «Era un partit bastant fàcil per fer les coses malament, que no pas per a que anessin bé, perquè hi havia massa condicions estranyes, com no tenir una figura tècnica a la banqueta per donar directrius. Però ens en vam sortir i vam fer un gran partit. Vam apel·lar a l’orgull i al treball en equip».



Un altre internacional, Ferran Pol, en la mateixa línia destaca que es tracta d’un «entrenador molt experimentat i que compta amb bagatge a Segona B. És una aposta molt forta que ha fet el club amb la seva incorporació». En els propers entrenaments «ens haurem d’habituar al seu sistema i la forma de treballar» i la seva arribada «ens donarà moral i motivació per encarar els pròxims partits. Durant la temporada vius moments de tot i ara hem d’aprofitar pel que estem passat, tant a nivell de forma com de resultats».



Vicente té un currículum destacat. «El conec des de fa temps pels equips on ha entrenat. Ens donarà experiència i un salt de qualitat important, perquè ha entrenat en categories més altes i ens aportarà competitivitat», indica Oriol Roch, que confia que el seu aterratge al Principat serveixi per «mantenir el bon inici de temporada que estem fent».



Com sempre que hi ha un tècnic nou, els jugadors hauran de guanyar-se el lloc: «Hi haurà més competitivitat en els entrenaments. Ja n’hi havia, però segur que ara serà superior. Quan entrenes amb gent bona t’obliga a que tu hagis de millorar per no quedar-te enrere. Qualsevol jugador donarà el màxim de si mateix per ser a l’onze en el pròxim partit».