Notícia Uns 12.500 contribuents declaren l’impost de la renda El conseller Alís lamenta «disfuncions» de l’Agència Tributària Un moment de la sessió d’ahir al Consell General. Autor/a: MARICEL BLANCH

La campanya de l’IRPF ha finalitzat amb «disfuncions per part de l’Agència Tributària», segons va matisar ahir el conseller general del grup parlamentari mixt, Gerard Alís. Per aquest fet, durant la sessió del Consell General, Alís va demanar al Govern que respongués quines mesures es prendran de cara a la propera campanya «per evitar que sorgeixin els mateixos problemes», en especial, la problemàtica que s’ha denotat en relació al servei en línea i al programa per realitzar la declaració a través d’Internet, «que va tenir un pressupost de més de 700.00 euros», va matisar Alís.



En resposta, el ministre de Finances, Jordi Cinca, va detallar que en data 30 de setembre s’han validat 11.102 declaracions d’IRPF, «i d’aquestes, 3.264 han estat fetes a través de mecanismes telemàtics, prop del 30%». Per tant, «podem dir que el sistema ha funcionat força bé». A banda d’aquestes declaracions ja validades, encara n’hi ha 1.371 que tot i haver-se presentat, estan en fase de validació.



CONNEXIÓ LENTA / En relació a la problemàtica amb el sistema en línia, Cinca va reconèixer que hi ha hagut alguna parada en la connexió, «i això pot haver endarrerit alguna declaració, però de cara a la propera campanya treballarem en aquest aspecte i mirarem de millorar la plataforma perquè pugui ser utilitzada per tots els tipus de sistemes operatius i navegadors, ja que s’ha denotat que durant aquesta darrera campanya no ha funcionat en tots». Tanmateix, d’aquí a tres o quatre anys «esperem superar el 50% de declaracions presentades de forma en línia», va afegir Cinca.



Alís també va fer especial menció a les «llargues cues i aglomeracions» que va patir l’Agència Tributària durant els darrers dies de campanya d’IRPF, destacant que aquest fet ha denotat una «manca de recursos i efectius». Al respecte, Cinca va matisar que tot i que «no hi ha hagut cap incidència», és cert que els dies 28, 29 i 30 de setembre han estat «complicats, però això es tindrà en consideració de cara a la propera campanya. A més, ja s’han incorporat tres nous administratius» a l’agència i de cara als propers anys es preveu incloure un cap d’àrea de recaptació i tres administratius més.



El conseller del grup parlamentari mixt també va reivindicar una «manca de comunicació i divulgació» de la campanya d’IRPF d’enguany per part de l’Agència Tributària i el Govern. Cinva va puntualitzar «que s’han fet moltes coses». Posant com a exemple que s’han realitzat «37.500 passamans genèrics i 10.000 per als que tenien un règim especial de fronterers». A més de les diverses «informacions que s’han anat publicant als mitjans i a les pàgines web», va remarcar el ministre.



Amb la premissa de buscar millores de cara a futures campanyes, Cinca també va destacar que el Govern té previst reunir-se amb «els professionals dels serveis d’assessoria, ja que molts ciutadans recorren a ells per realitzar la declaració i poden copsar quins poden ser els aspectes a millorar». També «es mirarà de crear canals específics per aquest sector professional». Finalment, Cinca va assegurar que s’intentarà «simplificar» els formularis de la declaració de l’IRPF.