Inici Actualitat

Notícia El comú no ha de pagar la GAdA si la justícia no ho diu Andorra la Vella té 15 dies per demostrar que ha executat la sentència Una sessió de consell de comú de la capital. Autor/a: TONY LARA

És un tema d’ambigüitat, de lèxic jurídic. Executar la sentència no vol dir pagar. El Comú d’Andorra la Vella no ha de pagar la Gestió de l’Avaluació de l’Acompliment (GAdA) que es va corregir en el període 2008-2009. El Sindicat de Treballadors del Comú d’Andorra la Vella (Sitca) va informar dilluns que la batlle Rodríguez ha emès una providència mitjançant la qual insta el comú de la capital a complir la sentència del Tribunal de Batlles del 2 de setembre del 2013 i la del Tribunal Superior de Justícia del 27 de maig del 2015. El text diu: «Vist que en l’actualitat s’ha superat amb escreix el termini de sis mesos d’execució voluntària per part de l’Honorable Comú d’Andorra la Vella» s’insta la corporació a complir la sentència dictada fa mig any. Amb tot, el comú encara no havia rebut ahir cap constància oficial de la notificació de la batlle.



El Superior va confirmar la sentència del Tribunal de Batlles del 2013 que va anul·lar l’acord adoptat per la junta de govern en què s’establia una reducció del 10% de forma generalitzada a tot el personal. En lloc diu, textualment, que s’hagi de pagar cap quantitat. Per tot això, el comú que lidera Conxita Marsol ja va advertir fa uns mesos que era una qüestió jurídica a resoldre i que la Batllia decidirà si s’ha d’abonar o no alguna quantitat. Ara el comú té 15 dies per demostrar que ha executat la sentència.