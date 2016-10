Notícia Posar nom a la natura Els alumnes dels tres sistemes educatius visiten el circuit de les Fonts i en coneixen els arbres El conseller de Medi Ambient, Didier Aleix, amb els nens, ahir. Autor/a: ANA/M.B.

Els infants d’Escaldes-Engordany s’estan endinsant aquests dies en la naturalesa que els envolta. A través de vuit nou cartells al llarg d’1,5 quilòmetres del camí de les Fonts, els infants dels tres sistemes educatius aprenen les característiques d’alguns dels seus arbres.



El Consell d’Infants d’Escaldes-Engordany ha vist materialitzada una altra de les iniciatives que van proposar durant el curs passat. Es tracta de la senyalització del circuit de les Fonts, situat a l’entrada de la Vall del Madriu-Perafita-Claror, que des d’aquesta setmana compta amb vuit panells que contenen fotografies i informació d’algunes de les espècies d’arbres més característiques de la zona.



Els alumnes dels tres sistemes educatius visiten aquesta setmana, segons informa l’ANA, el circuit i comproven la feina que van realitzar els seus companys de l’escola. A més, ja es preparen per participar en les noves sessions del Consell d’Infants que es reprendran a finals del mes d’octubre.



El conseller de Medi Ambient, Didier Aleix, es va mostrar satisfet que els joves s’interessin per la natura i la muntanya, i va assegurar que l’interès del comú és donar a conèixer tota la riquesa de fora del nucli urbà.



Tot i que ara ha començat un nou curs, Escaldes treballa en dues propostes que van realitzar els escolars durant el curs passat, i que esperen presentar en els propers mesos, tot i que la consellera d’Infància i Gent Gran, Sandra Tomàs, va preferir no desvetllar-les. L’objectiu d’aquestes sessions és que els infants puguin participar en la política.