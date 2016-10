Vila: «L’escola de Bou pot estar per al curs vinent»

El cònsol major de Sant Julià de Lòria, Josep Miquel Vila, va confirmar ahir que s’està començant a donar forma a una idea que va sorgir fa dos mesos quan es feia la presentació de l’equip nacional del Trial de les Nacions abans de la cita francesa d’Isola 2000. Ho va anunciar ahir a la prèvia de la reunió de poble que s’havia de celebrar a la nit. El cas és que s’aprofitarà la figura del vint vegades campió del Món –deu outdoor, deu indoor- per crear una escola de trial enfocada en els nens. «Hi ha una zona d’entrenament on s’intentarà donar les classes de trial a mans de Toni Bou», a la cota 1.600, segons va assegurar ahir Vila.



El comú ha de fer un contracte amb el pilot resident a través del qual hi hagi «compromisos», «com per exemple, si s’hi fan forfaits que vagin a dinar a CampRabassa, o si es fa un de conjunt que s’inclogui les classes de trial però també anar a esquiar, són acords que es faran perquè hi hagi sinèrgia entre les activitats però encara no estan tancats», va avançar el cònsol lauredià. En tot cas, el projecte no ha fet més que començar i tot està encara per definir: «Ja farem una presentació més detallada quan estigui tot tancat». En tot cas, Vila va apuntar que ja s’està treballant i segons va aventurar-se a opinar: «Jo crec que de cara a la temporada vinent el projecte ja podria posar-se en marxa i ser viable».



Així doncs, Naturlandia està a prop de tenir una escola que portarà el nom i la supervisió del millor pilot de la història. Un primer pas, qui sap si per poder crear també un campus d’estiu, que es convertiria en un atractiu més per al Principat.