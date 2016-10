L’Andorra Kids’ Film d’enguany se centrarà en les il·lusions

Del 13 al 20 de novembre, els cinemes illa Carlemany acolliran la tercera edició de l’Andorra Kids’ Film Festival, un festival que creix en reconeixement a nivell internacional i que pretén usar el cinema com a eina pedagògica per als infants. «La música i les il·lusions seran el fil conductor d’aquesta nova edició», segons va explicar ahir la directora i responsable del festival, Marta Lladó, mostrant un especial protagonisme en la cloenda del dia 20 de novembre, amb un «cinema-concert» amb projecció de joies de l’animació i música en directe. Dies abans, es podrà gaudir també d’una actuació especial del cor de l’escola andorrana d’Encamp, gràcies a la col·laboració amb l’ONG Música per viure.



El programa d’enguany de l’Andorra Kids’ Film Festival projectarà 70 curtmetratges d’animació, medi ambient i ficció en català i en versió original (però molt fàcils d’entendre i adaptats a cada edat). Són curts que ja han estat presents en importants festivals de cinema infantil, com el de Toronto, Berlín o Canes.