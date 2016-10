Notícia La Fira de Sant Ermengol incorpora la 1a mostra de productes ecològics del Pirineu La nova activitat, al carrer dels Canonges, reunirà una vintena de productors amb segell de qualitat Batalla amb Font i Ferrer durant la presentació de la nova edició de la Fira. Autor/a: AJUNTAMENT DE LA SEU

la Fira de Sant Ermengol presenta novetats, entre les quals destaca la incorporació d’un nou certamen temàtic: la primera Fira de Productes Ecològics del Pirineu. La mostra, pionera a la regió, comptarà finalment amb una vintena de productors que compten amb el segell distintiu que els acredita com a elaboradors d’aliments ecològics.

L’alcalde de la Seu, Albert Batalla; la tinent d’alcalde de Promoció Econòmica, Mireia Font, i la tècnica municipal de Promoció Econòmica, Montse Ferrer, van presentar el programa complet de la mil·lenària fira multisectorial urgellenca, datada des de l’any 1047, que se celebrarà la setmana vinent, els dies 15 i 16 d’octubre. Batalla va donar la benvinguda a aquest nou esdeveniment i va recordar que, després de descartar-se’n l’estrena l’any passat, han tingut temps per assegurar que sigui una proposta de qualitat i que aporti valor afegit a la Fira, en coordinació amb els veïns i comerciants del carrer dels Canonges i amb els productors interessats a participar-hi.

Al llarg de dissabte i diumenge, la Fira de Productes Ecològics del Pirineu inclourà tallers a càrrec d’alguns dels col·laboradors, com ara l’Obrador Xisqueta (feltre amb llana), l’Associació Agrocultural de Varietats Ribagorçanes (tast de pomes de muntanya), el Cerdanya Resort (aperitius amb productes bio) i el Restaurant Arbeletxe (degustació de vins ecològics).

El principal reclam del cap de setmana per als visitants serà novament la Fira i el Concurs de Formatges Artesans del Pirineu, que enguany revalida les xifres de rècord de l’any passat i comptarà novament amb 45 elaboradors, vinguts d’arreu dels Pirineus català, basc, navarrès, aragonès i occità. Pel que fa al tipus de llet, 26 formatges són elaborats amb llet d’ovella, 20 amb llet de cabra i 11 amb llet de vaca. Segons el tractament de la llet, 41 són de llet crua; vuit de llet pasteuritzada; 32 elaborats amb llet del propi pastor i 15 amb llet d’altres procedències.



nou pictograma / Com a novetat d’enguany, a la classificació dels formatges es presenta un nou pictograma, que distingeix els cinc formatges elaborats amb criteris ecològics. Com a complement al producte làctic, hi haurà els estands del vi Celler de Batlliu, de Sort; l’aigua Pineo, d’Estamariu; i la cervesa Ctretze, de la Pobla de Segur.

Pel que fa al Concurs de Formatges Artesans, el dia 15 d’octubre des de les 10.30 hores, els expositors hi presentaran més de 150 productes. En aquesta 22a edició hi ha 12 categories diferents i es lliuraran tres premis en cadascuna. Un jurat, format per una quarantena d’experts, tastaran i valoraran els més de 100 formatges artesans de producció pròpia. El públic podrà seguir el desenvolupament del concurs i a més a més, podrà participar en el concurs de votació popular.

La inauguració, també dissabte, serà a càrrec de la consellera d’Agricultura de la Generalitat, Meritxell Serret. També tindrà lloc el lliurament del premi Amic del Formatge, que enguany es concedeix a Josep Sucarrats, director de la revista Cuines. Aquest guardó l’atorga l’Ajuntament de la Seu d’Urgell cada any a una persona que, en la seva actuació professional, contribueix a la cultura del formatge i, especialment, a la difusió dels formatges artesans del Pirineu.

L’entrada al recinte firal és gratuïta. Per tastar els formates, els visitants poden adquirir els tiquets de degustació. Cada tiquet dóna dret a cinc tastos de formatge, vi o cervesa artesana i té un cost de vuit euros. També permet fer un tast de productes agroalimentaris de proximitat a l’Espai Tast Km0, que enguany serà a càrrec de l’Associació Menja’t l’Alt Urgell, que promociona els aliments de qualitat de la comarca.



Altres espais firals / La Fira de Sant Ermengol també acull d’altres espais firals. Al pavelló poliesportiu hi haurà la mostra empresarial, de promoció turística, comerç, entitats, associacions i esports. S’hi instal·laran quatre estands institucionals, 11 associacions i entitats esportives i 12 estands multisectorials. Els espais Aliments del Territori i Tu, de la Diputació de Lleida, i Tast Km-0 Gustum oferiran un total de nou estands.



L’espai Autofira, al pàrquing Dr. Peiró, comptarà amb la participació de vuit concessionaris. Com a novetat d’aquest any també hi haurà a tocar de l’Autofira un espai gastronòmic, amb una oferta culinària variada amb la presència de set food trucks que oferiran pizzes, arròs, magdalenes, creps, frankfurts i productes de Menja’t l’Alt Urgell.La Fira de Sant Ermengol també comptarà, com ja és tradició, amb més de 350 parades de venda ambulant, que ocuparan 2.300 metres lineals de la via pública al centre urbà de la ciutat, i 75 parades d’artesania a la plaça dels Oms.