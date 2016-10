Notícia El jaciment de Pratllong es pot datar de l’època romana Les restes són també valuoses per la seva altitud, a 2.100 metres El jaciment romà de Pratllong, a la Vansa i Fórnols. Autor/a: GENCAT

La intervenció que s’ha fet el mes de juny passat al jaciment de Pratllong, al municipi de la Vansa i Fórnols, ha permès «constatar la importància d’un assentament d’aquestes característiques en un punt tan elevat i en aquestes cronologies», segons el primer balanç que n’ha fet el director de la campanya, l’arqueòleg Joan Oller, de la Universitat Autònoma de Barcelona. I és que la recerca ha permès certificar que l’assentament, a uns 2.100 metres d’altitud, data de l’època romana.

La campanya s’emmarca dins del projecte Paisatge i Territori a la Cerdanya Antiga (PATCA), del qual Oriol Olesti, també de la UAB, n’és l’investigador principal. El pla té com a principal objectiu l’estudi de les dinàmiques de poblament i ocupació del territori a les actuals comarques de la Cerdanya i l’Alt Urgell en època antiga. La intervenció d’enguany, segons Oller, ha permès «posar la base per a futures campanyes que hauran de permetre poder saber amb més precisió el tipus d’assentament i població que hi havia al Pratllong», informa RadioSeu.

El jaciment de Pratllong se situa en un prat elevat i obert, proper a les pistes d’esquí del Port del Comte, al voltant de la cota 2.100. Fou identificat a partir de la recuperació de material romà en superfície, fet que va portar a plantejar la possibilitat de dur a terme una primera campanya per tal d’intentar confirmar l’existència del jaciment i la seva entitat i cronologia.