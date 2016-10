Notícia Bartumeu participa en un col·loqui sobre Mitterrand Ha aprofitat l’estada a París per explicar la situació andorrana

El president d’SDP, Jaume Bartumeu, va estar dimarts i ahir a París per participar al col·loqui François Mitterrand et le monde. La diplomatie mitterrandienne 1981-1995, organitzat per l’Institut François Mitterrand i la Fondation JeanJaurès.

Al col·loqui hi van participar especialistes i protagonistes dels mandats del que fou president de la República en els anys 1981 a 1995. Entre els convidats hi estaven Jacques Attali, Jean-Louis Bianco, Régis Debray, Élisabeth Guigou, Jean Musitelli, Henri Nallet, Christian Sautter, Jean-Claude Trichet i Hubert Vedrine. El ministre d’Afers Estrangers i de Desenvolupament Internacional, Jean-Marc Aurault, va obrir el col·loqui ahir al matí. Durant els seus dos mandats presidencials, del 1981 al 1995, Mitterrandva dirigir la diplomàcia francesa, fixant les grans línies d’actuació i representant França al més alt nivell. Bartumeu ha aprofitat l’estada a París per explicar la situació andorrana i les perspectives de negociació de l’acord amb la UE.