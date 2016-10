Notícia Missé exhibeix les oportunitats de negoci El secretari d’Estat de Diversificació Econòmica participa a la South Summit Missé a la South Summit 2016 que se celebra a Madrid.

El secretari d’Estat de Diversificació Econòmica, Josep Maria Missé, va presentar ahir a Madrid, a la South Summit 2016 –on competeixen les startups més innovadores del moment– l’aposta del Govern per a la diversificació econòmica i l’obertura a la inversió estrangera, i la transformació de l’economia i del model fiscal.

Missé va explicar, davant els assistents a la South Summit, els canvis implementats a Andorra durant els darrers cinc anys per homologar el sistema a la normativa internacional, així com les mesures per facilitar la inversió estrangera al país. Missé va qualificar el Principat com a un país atractiu a la inversió, alhora que competitiu i homologat a les normes internacionals.

El secretari d’Estat i president de la Fundació Actua va exposar els fruits de les estratègies iniciades en diferents sectors com el d’esports, el d’educació, i el de turisme de salut i benestar.