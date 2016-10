Escaldes i la capital enllesteixen el projecte per embrancar l’aigua

Les dues parròquies centrals podrien connectar els seus canals d’aigua per aprovisionar-se l’una a l’altra en cas que es tornés a repetir un capítol similar al juliol passat quan, arrel de les fortes tempestes, el servei d’Escaldes-Engordany i els seus habitants, per consegüent, en sortien perjudicats. El projecte del protocol que s’hauria de seguir, doncs, en un episodi d’urgència garantiria un servei bàsic que ja només resta supeditat a la seva aprovació per part de l’administració central competent. El cònsol menor d’Escaldes-Engordany, Marc Calvet, va anunciar l’enllestiment de la mesura durant la compareixença posterior a una sessió de consell comunal marcada per la preocupació del Partit Socialdemòcrata (PS) per Escaldes-Engordany vers el subministrament del bé a l’hospital.



La problemàtica sorgia en el torn de preguntes amb què es tancava la sessió de represa de l’activitat de la junta, reunida per última vegada el juliol. La consellera socialdemòcrata Cèlia Vendrell presentava aleshores la seva preocupació per l’enretirada de la canonada de plàstic amb què el centre Nostra Senyora de Meritxell es mantenia connectat a les instal·lacions d’Andorra la Vella, els darrers dies. Després de preguntar-li si «voldria que l’aigua arribés a casa seva a través d’un tub sotmès al fred, la calor» i a les necessitats dels gossos, Calvet va garantir a la representant minoritària que l’hospital disposa dels recursos per abastar-se d’aigua en situació d’emergència. Aquestes mesures passen, a més del dipòsit per a urgències de 400 litres que pot reomplir-se a través de fonts exteriors (camions amb què fornir novament d’aigua la cisterna), l’esmentat protocol pel qual estan a l’espera d’aprovació.

Retrets a la majoria / El de l’aigua no va ser l’únic retret de Vendrell a la majoria demòcrata encapçalada per Trini Marin. Arran de l’aprovació de la signatura del contracte amb què Escaldes-Engordany es comprometia a assumir el lloguer de l’Hostal Valira per ubicar-hi el futur museu Thyssen, la consellera del PS atacava la majoria per haver deixat morir el CIAM i no haver-se-li donat «la importància que tenia» malgrat les promeses que va generar entorn d’aquest espai.

Encara en l’orbe museístic, Cèlia Vendrell va exigir al comú l’acondicionament del maltret espai que rodeja l’Art al Roc, unes actuacions que, segons va contradir Trini Marín, «estan previstes fa temps» però a «l’espera de l’arribada del material».

Pressupost per al semestre/ El reguitzell de discrepàncies manifestades en finalitzar-se la lectura i aprovació dels 15 punts que van composar l’ordre del dia va estar precedit per la presentació de l’estat del pressupost comunal per al segon semestre. A dia 30 de juny, el Comú d’Escaldes-Engordany tenia un endeutament de 24,3 milions d’euros. Tanmateix, la consellera de Finances, Núria Gómez, va ressaltar un superàvit provisional de 4,6 milions d’euros per al 2016 que es desprèn dels 13,3 milions d’ingressos d’enguany. Amb tot, va dir, «l’execució s’està ajustant a les previsions».



1,9 milions per embellir el Fener/ Un dels punts més rellevants de l’ordre del dia d’ahir va ser l’aprovació de l’adjudicació de la renovació i embelliment de l’avinguda de Fener, que tindrà un cost d’1,84 milions d’euros i que es preveu enllestir en sis mesos a partir d’engegar-se les properes setmanes. La fase inicial remodelarà les clavegueres per després pavimentar.



200 estacionaments per a finals d’any/ La zona del Clot d’Emprivat ubicarà a finals d’aquest any un nou estacionament que abastirà la parròquia escaldenca de 200 noves places per a l’estacionament de vehicles. El lloguer mensual de l’espai rondarà els 16.000 euros. Encara s’han d’efectuar unes adequacions que podrien contemplar 15 llocs per a caravanes.



L’Hostal Valira es llogarà per 9.000 €/ A partir del proper 1 de gener de 2017 i durant la propera dècada, el Comú d’Escaldes-Engordany pagarà als propietaris de l’Hostal Valira 9.000 euros al mes per tal de disposar de l’espai per a ubicar-hi el Museu Carmen Thyssen Andorra. La corporació s’hi va comprometre amb l’atractiu de crear un nou pol a la parròquia.



83.500 euros per pintar edificis/ En un consell marcat per les inversions, el comú va incloure la destinació de 83.500 euros a la pintura d’edificis i altres espais comunals, entre les quals l’aparcament del Prat del Roure, el cementiri del Pessebre o les façanes exteriors de l’Arxiu Històric, per exemple. No es descarta posar càmeres per evitar bretolades en aquestes zones.