L’ONCA amplia el programa social a altres col·lectius

La Fundació ONCA ha presentat les novetats del programa Comunitat i impacte social 2016, que s’estructura en tres nous projectes: Música i creativitat, liderat per professionals formats l’any 2015 que inclou la participació als dos grups participants de l’Escola Nostra Senyora de Meritxell (Eensm), el Musica’t 2016, liderat per Queralt Prats, que treballa amb infants i adolescents, i el Musica’t 2016 Basket Beat, amb la participació de joves en risc d’exclusió social i membres del Centre Penitenciari.



«La veritable discapacitat resideix en la manca d’oportunitats». Sota aquesta premissa, Queralt Prats, autora de la cita i directora del projecte, i Gerard Claret, director artístic de la Fundació, van presentar ahir el programa en roda de premsa a l’edifici Crèdit Centre. La continuïtat del projecte ve donada per l’enorme èxit que ha tingut des de la seva aparició el 2015. Segons Prats, «l’objectiu principal és fer arribar la música a tothom a través d’una sèrie d’activitats que permeten als participants sentir-se part d’un projecte musical».



Amb l’objectiu de facilitar l’experiència artística a tothom, el programa es dirigeix per primera vegada a petits i joves. «Tot i que les necessitats que requereixen dels nens no són les mateixes que les dels adults, l’essència de la metodologia de treball seguirà sent la mateixa», afirmava Prats. La directora del projecte també remarcava que el pal de paller resideix en «crear un espai de llibertat on no existeixi l’error», perquè «quan elimines la possibilitat d’equivocar-te, els resultats són molt més bons».



Josep Maria Aragay, per la seva banda, liderarà el programa Basket Beat. A través d’una revolucionaria metodologia que entén la pilota de bàsquet com un instrument de música, l’objectiu principal rau en facilitar l’accés a l’experiència artística amb una mirada crítica de transformació social. Mitjançant el treball col·lectiu i la incidència en integrar l’individu dins el grup, aquest mètode pretén combinar els valors de solidaritat i cooperació que comparteixen l’art i l’esport.

Cal destacar, per últim, que tots tres programes inclouran la formació de professionals sota el lideratge de professionals entre els que destaquen David Sanz, cap de servei de l’Institut de Música del Comú d’Andorra la Vella, o Joan Hernández, músic, actor i professor de teatre.