L’equip d’Educació de l’Ambaixada espanyola, al costat de Salafranca

«L’equip al complert de la Conselleria d’Educació» de l’Ambaixada d’Espanya ha volgut deixar constància del «lleial exercici» que Marisol Salafranca va desenvolupar en «la seva funció pública al servei de l’educació espanyola a Andorra». Els membres d’aquesta branca depenent de la institució que representa l’Estat veí al Principat van voler defensar ahir, mitjançant una missiva, la tasca encapçalada per la ja exconsellera Salafranca després que mitjans de comunicació del país informessin de la posada a disposició del seu càrrec enmig d’una presumpta situació de malestar pel procés d’integració de tots els centres espanyols a les instal·lacions escaldenques de Maria Moliner.



Sota el títol Ja n’hi ha prou, l’equip va voler «donar fe dels 1.542 dies transcorreguts al costat de la titular» i marcats «pel seu extraordinari tarannà dialogant» així com pel seu «estil de lideratge», que destaquen per la seva orientació a la feina» i a les persones. D’aquesta manera, el personal de l’àrea educativa de la institució va voler qualificar d’«insidioses» les «notícies relatives a la pràctica de mètodes poc ètics» per, contràriament, apuntar «els seus sòlids principis i valors».

Finalment, els sis signants de la carta –entre els quals compten l’assessor tècnic de la conselleria, la seva secretària general i auxiliars administratius–, asseguren que Salafranca «va formular la sol·licitud de cessament a petició pròpia a les autoritats del MECD [Ministeri d’Educació, Cultura i Esports espanyol] el passat 8 de setembre».