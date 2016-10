L’avinguda Tarragona perd 27 places amb la seva remodelació

Els turistes de l’estiu que repeteixin la seva estada a Andorra al Nadal toparan amb una nova avinguda Tarragona. El comú de la capital preveu tenir enllestit per al proper pont de la Puríssima l’embelliment d’aquesta transitada zona que, amb les obres de remodelació, veurà desaparèixer les 27 places d’aparcament de que ara disposa en favor d’un grapat d’arbres al cost de 80.000 euros.



Els 264 metre que queden entre la rotonda de Josep Escaler i el carrer de la Vinya es veuran remodelats les properes setmanes. L’objectiu de les obres passa per embellir aquesta cèntrica i transitada zona de la capital. Una de les mesures amb què es pretén assolir la millora del carrer passa, segons va explicar ahir la cònsol major, Conxita Marsol, per la col·locació d’una mitgera amb arbres que anirà en paral·lel amb una altra novetat: el carril habilitat per a bicicletes que també s’inclou en el projecte. Amb tot, la voluntat comunal passa per convertir l’avinguda Tarragona en un espai amable per a la circulació dels vianants.

Dues fases / El replantejament dels carrers més transitats del país i que donen accés a espais com l’edifici governamental, la per ara Seu de la Justícia o la propera Estació Nacional d’Autobusos comportarà una acció dividida en dues fases, tal com van explicar ahir des de la corporació parroquial.



La primera fase de la remodelació de l’avinguda Tarragona comprendrà el tram lineal que connecta la rotonda Josep Escaler fins a l’alçada del carrer de la Vinya, abans d’arribar a la rotonda dels Marginets. L’obra té un cost estimat de 80.000 euros i és previst que estigui enllestida abans del Pont de la Puríssima, segons informa l’ANA. Posteriorment es reprendria una segona etapa de treballs, dins d’aquest projecte. La continuació, que està planificada ja per al proper any, aniria encarada a acabar de remodelar l’avinguda, en aquest cas fins a l’alçada del carrer Terra Vella.

Places Provisionals / El ‘rentat de cara’ de l’avinguda comportarà l’eliminació de 27 places d’aparcament gratuïtes que ara per ara queden a un cantó de la via. La líder d’Andorra la Vella va explicar arribat aquest punt que les places no eren de pagament, sinó que es tractava d’estacionaments «provisionals».



En relació amb la pèrdua d’estacionament i per treure gravetat a la qüestió, Marsol va assenyalar a través d’un plànol els tres grans aparcaments que hi ha a la zona i «que serviran per contrarestar l’efecte de les obres». Finalment, la dirigent va afegir que des del Comú es van realitzar intercanvis amb els comercials de la zona, els quals van assegurar estar «molt contents» amb els nous plans per a la via en què s’ubiquen i que properament es veurà envaïda per les obres en favor del seu embelliment.

Participació governamental/ El Comú d’Andorra la Vella no assumirrà el projecte en la seva totalitat sinó que comptarà amb l’ajuda de l’Administració governamental. Així, des de l’Executiu es vetllarà per la pavimentació l’avinguda Tarragona, a més de la introducció del carril per a bicicletes. «Des del Comú contribuirem a transformar aquesta via ràpida en una via urbana, que doni un caire urbà a la zona, amb la construcció d’una mitjana arbrada», va explicar el conseller d’Urbanisme, Josep Antoni Cortés.



Cortés també va considerar que la construcció d’un carril de pujada per a bicicletes «incrementarà la seguretat dels ciclistes».