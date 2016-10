Les tres propostes per a la Biennal, a Art al Roc

Eve Ariza, Jordi Casamajor i Zoe (Eva Martínez) mostren a la Sala d’exposicions del Govern, Art al Roc, les seves propostes per a la participació andorrana a la 57a edició de la Biennal de Venècia. Les obres, que es poden veure sota el títol Els projectes, han estat creades en el marc dels Tallers d’Art de la Massana i ara un jurat haurà de decidir quina és la que representarà Andorra en la Biennal d’art de l’any que ve. Les obres es podran veure in situ fins el 23 d’octubre.



Els projectes es va inaugurar dimarts al vespre, un acte durant el qual els artistes van contarquè han volgut plasmar a través de les seves creacions. Ariza ha concebut unes boques modelades amb fang sota el títol de Murmuris i, en cas de ser l’elegida, suposaria omplir l’espai expositiu de boques, un total de 9.000. L’artista comenta que torneja aquestes peces de terra cuita en sèrie i que el que fa és «desconstruir-les», transforma-les en petites boques (cap d’igual) algunes de les quals «emeten sons», informa l’ANA.



Zoe ha concebut una nina gegant feta amb material tèxtil i que planteja «la desconnexió amb nosaltres mateixos, amb l’entorn». En cas de ser l’escollida, construiria una nina de grans dimensions (uns 12 metres) per mostrar la pèrdua dels orígens. L’obra es titula Lost Origin i, segons explica Zoe, parteix «d’una Venus primigènia» per arribar a generar «un part» en el que hi ha «cossos tòxics», malalts, que representen com a través «de l’abús de les tecnologies, de l’interès pels arquetips» es perden «els orígens».



Finalment, Casamajor ha ideat un «ritual primigeni» on els participants són un bestiari «imaginari, que presenta l’Andorra ancestral» i al centre hi haurà un Omphalos (que dóna títol a l’obra), un déu «industrial». L’obra, afegeix, pretén «fer reaccionar» l’espectador confrontant-lo a la dialèctica entre aquests dos mons, l’ancestral i l’actual. L’artista ha concebut una obra que en cas de ser la que vagi a Venècia inclourà uns 50 animals que estaran ubicats de forma circular de tal manera que l’espectador els hagi de rodejar i participi, també, en aquest ritual.



La ministra de Cultura, Joventut i Esports, Olga Gelabert, va destacar la difícil tasca que el comissariat (Míriam Ambatlle i Javier Balmaseda) tindrà a l’hora d’escollir l’obra guanyadora. Des d’avui, tenen cinc dies hàbils: fins el 12 d’octubre. La ministra va destacar «el bon estat de salut de la producció artística del país».