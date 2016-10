Andorra Telecom rep un nou atac a través del ‘phishing’

Nou atac contra Andorra Telecom, en aquesta ocasió directe contra els seus usuaris. L’empresa de telecomunicacions va alertar ahir a través de les seves xarxes socials de l’atac informàtic del qual va ser víctima a través de la modalitat del phishing. La finalitat dels autors d’aquesta pràctica passava per la recopilació de dades personals dels clients de la parapública, amb els quals contactava falsament sota la identitat mitjançant el correu electrònic.



Pels volts de les onze del matí de dimecres i a través de Twitter així com Facebook, Andorra Telecom avisava els clients que la segueixen sobre «un intent d’atac informàtic sota la modalitat de phishing». L’alerta anava acompanyada d’un missatge de tranquil·litat, ja que, juntament amb una imatge amb què es mostrava l’advertència d’evitar el correu rebut, també es garantia als internautes que «Andorra Telecom ha pres les mesures pertinents per evitar que es pugui accedir» a la pàgina mitjançant els hackers efectuaven el robatori de dades. Així, els tècnics de la societat van optar per bloquejar als receptors de l’estafa l’accés al lloc des del qual es pretenia prendre’ls informació confidencial i delicada.

Domini .AD / L’estafa anava dirigida als usuaris que s’acullen als correus de domini .ad. D’aquesta manera, aquests destinataris rebien un correu «en anglès un correu electrònic en anglès, suposadament d’Andorra Telecom, amb un enllaç a la pàgina de login del correu.ad» a la que l’empresa advertia que sota cap concepte s’havia de clicar. Vertaderament, el link duia a la pàgina mitjançant la qual els autors procedien al robatori d’informacions com són les pròpies contrasenyes dels correus o dades bancàries fingint problemes de seguretat en el correu.