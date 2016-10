Notícia El Govern revisa el règim fiscal en la reorganització de les empreses L’Executiu vol que els impostos no siguin un impediment El director del Departament de Tributs i Fronteres, Albert Hinojosa. Autor/a: CFGA/CESTEVE

El Govern impulsarà una llei per facilitar la reorganització empresarial de manera que el règim fiscal no sigui un fre per les possibilitats de negoci de les empreses del país. Així ho va explicar ahir el director del Departament de Tributs i Fronteres, Albert Hinojosa, acompanyat del ministre de Finances, Jordi Cinca, a la roda de premsa posterior al Consell de Ministres. L’objectiu de la nova normativa és que sigui «neutral», és a dir, que la fiscalitat no suposi ni un obstacle ni un estímul per a la realització d’operacions de reestructuració empresarial com les fusions o les escissions. Segons el ministre, el que es pretén es incloure regles «anti-abús» però que en cap cas suposaran «un increment de la pressió fiscal».



Hinojosa va detallar que amb el nou model fiscal es busca que les empreses duguin un diferiment dels impostos de la tributació derivada de les operacions de reestructuració, de manera que la tributació es demorarà a transmissions posteriors i fora del context de reorganització empresarial. El règim fiscal especial que preveu el projecte de Llei es refereix exclusivament per aquelles operacions basades en motius econòmics relatives a la racionalització o reestructuració de les activitats dins de les empreses. El text preveu una especial sensibilitat per les empreses i patrimonis familiars.



El Projecte de llei estipula que les empreses que efectuïn operacions de reorganització hauran d’informar a l’Administració Tributària. El text regularà tots els efectes sobre els diferents impostos que aquest text inclogui.



Cinca va manifestar que el cap de Govern, Toni Martí, es va comprometre a dur a terme aquests canvis davant dels empresaris que van posar de relleu les dificultats amb les quals es trobaven per fer aquestes operacions pel «cost elevat» que els podia arribar a suposar. Amb tot, va insistir en què els canvis no volen ser, tampoc, «incentivadors».