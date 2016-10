Notícia Avui és el dia esperat del MoraBanc L'equip de Peñarroya inicia la tercera temporada del retorn a la millor lliga d’Europa a casa davant el campió de la Supercopa Gran Canària Albicy dirigeix un atac del BCA en el duel de Lliga Catalana contra el Manres,a el dijous passat al Poliesportiu. Autor/a: Maricel Blanch

Per fi. 55 dies després del primer entrenament de la pretemporada, arriba el dia esperat. El BC MoraBanc Andorra inicia la tercera temporada del retorn a l’ACB. Ho farà a casa, el Poliesportiu d’Andorra, davant un rival de prestigi com és el Gran Canària. Als darrers anys, el millor equip després dels quatre grans: Madrid, Barça, Baskònia i Unicaja.



Només Shermadini, Navarro, Schreiner i el cedit al Peñas Osca Guille Colom són repetidors respecte del projecte de la temporada passada, a la qual el conjunt que dirigeix Joan Peñarroya va igualar les dotze victòries del primer any. Set cares noves i la derrota sobtant de la setmana passada davant l’ICL Manresa a les semifinals de la Lliga Catalana ACB no van més que confirmar que aquest vestidor possiblement necessiti un temps per carburar a tutti pleni al parquet.



David Jelínek no amaga que «els nervis i algunes errades al tram final» van provocar la derrota en la presentació davant el Poliesportiu. «Era el primer partit oficial però ja s’ha jugat, ara ens espera el Gran canària i espero que sigui una altra història», va vaticinar un dels que estan cridats a ser líder a la pista.



Els Albicy, Stevic, Nacho Martín, Burjanadze, Walker, Jelínek i Antetokounmpo de talent en tenen. Demostrat a quedat als amistosos de la pretemporada, els quals a banda de la derrota amb Manresa i una altra davant el Barça en un amistós, s’ha aconseguit vèncer el Bilbao, Saragossa, Betis i Joventut, també en partits de rodatge de pretemporada. Amb tot, Shermadini, Burjanadze i Shreiner es van reincoporar fa un parell de setmanes a la disciplina tricolor després de disputar el Preeuropeu amb les seves seleccions –Geòrgia en el cas dels dos pivots, Àustria en el cas del base– i això sempre té incidència en la preparació.



Sigui com sigui, aquesta nit arriba l’hora de la veritat. S’han acabat les provatures. Aquí les victòries i les derrotes ja valen. I per obrir el teló, hi ha davant un os dur que a sobre va perdre en la primera jornada –a la qual els tricolors van descansar perquè aquesta lliga és de 17 equips–, la setmana passada al derbi canari contra l’Iberostar Tenerife i davant el seu públic. Per a un equip amb aspiracions com el de Luis Casimiro, una segona davallada avui no és que pugui provocar nervis, que això només acaba de començar, però sí un cert neguit. Ja ho va viure l’Unicaja fa tot just un any: Després d’arrencar guanyant els dos primers, va entrar en una ratxa negativa que el va fer acabar la primera volta amb un balanç de 8 triomfs i 9 derrotes. Un clar exemple de que costa aixecar el vol en una competició com la Lliga Endesa.



PRECEDENTS FAVORABLES / Els dos darrers precedents del MoraBanc-Gran Canària conviden a l’optimisme. Sembla que els de Peñarroya tenen la mida presa al conjunt canari. El quadre andorrà va ser capaç de guanyar al Poliesportiu tant la temporada passada –84-77– en la jornada 13–, en plenes festes de nadal– i també en la 2014-2015 –84-77 a la cinquena jornada.

Però del passat no es viu. I menys, del llunyà. Paraula de Peñarroya: «Ens enfrontem a un equipàs. Tothom compta sempre amb que acabarà la temporada entre els primers. Ha estat el millor equip de la pretemorada de carrer i és el campió de la Supercopa». Per això ha hagut de superar equips de l’entitat del Baskònia i el Barça. No és poca cosa.



El tècnic del MoraBanc, preguntat per si l’equip arriba preparat a la primera cita del campionat domèstic, va respondre: «Arribem per competir, conscients de què estem lluny del que podem ser. Però arribem amb ganes de començar, de demostrar que volem fer un bon partit, que és el que es necessita per guanyar un rival com aquest». De la derrota contra el Manresa va apuntar: «Arribem millor que la setmana passada» i sobre el factor pista, va desitjar que s’allargui per tota la temporada: «M’agradaria que el Poliesportiu fos sempre un fortí. Som nosaltres els que hem de generar il·lusió però espero que la gent respongui i vingui a veure un gran espectacle». H