Notícia 'Junts + forts' La Federació Andorrana presenta un espot amb l’objectiu d’apropar més els vincles de la selecció absoluta i l’aficionat tricolor Una instantània del final de l’espot presentat ahir per pa FAF. Autor/a: El Periòdic

Tres joves pugen una muntanya acompanyats per una pilota que es van passant entre ells durant l’ascensió. Fan cim i s’ajunten amb d’altres que també han arribat a dalt però per d’altres camins. Tots ells ho celebren com si d’un gran triomf es tractés. Que ho és.



Perquè aquest és l’argument d’un espot que ha creat la Federació Andorrana de Futbol (FAF). Simbolitza el camí, ple de pedres i d’altres entrebancs, en una muntanya que no fa més que representar una de les característiques més accentuades del Principat, i que un/a futbolista ha de superar fins arribar a ser internacional absolut amb la selecció tricolor. Per acabar, un eslògan: Junts + forts.



Perquè l’objectiu no és un altre que el de potenciar més els vincles entre el combinat que dirigeix Koldo Álvarez i l’aficionat tricolor. És ben cert que l’Estadi Nacional, amb capacitat per a poc més de 3.300 espectadors, s’omple quan venen superpotències com ara Bèlgica o en menys mesura Gal·les. Però l’altra cara de la moneda és que a d’altres de la classe mitjana europea com Bòsnia, Israel, Xipre o en el darrer precedent Letònia (fa tot just un mes, derrota per 0-1) no tenen tanta resposta. I la FAF ho diu obertament: «Volem que la gent s’identifiqui amb la selecció, que s’enganxi. Hem de fer accions com aquesta per recordar que estem aquí, competint amb els millors, perquè els necessitem», assegura Manolo Jiménez.



Aquest espot no busca captar futbolistes, que per un país petit com Andorra ja té prous llicències, sinó per apropar la selecció al poble. Perquè la gent se la faci seva. «Costa puntuar, és cert, però el futbol que es pot veure és d’alt nivell i ens ajudaran animant», apunta el responsable del futbol nacional i la base. Dilluns Andorra rebrà la visita de Suïssa a l’Estadi Nacional. Una selecció mundialista. Tres dies per veure si l’espot comença a tenir els seus efectes.