Notícia Aláez i Alexandre Martínez s’afiancen a l’absoluta de futbol Ayala, Lorenzo, Riera o Moreno cauen de la llista per al partit a Portugal Koldo Álvarez en roda de premsa Autor/a: FAF

Els joves Jordi Aláez (18 anys) i Alexandre Martínez (els farà dilluns) comencen a entrar amb assiduitat en els plans de Koldo Álvarez per a la selecció absoluta. Això és el que es llegeix després que el preparador tricolor fes pública la segona llista de la fase de classificació per al Mundial 2018.



Tots dos repeteixen convocatòria per al partit d’avui a Portugal després de guanyar-se un espai en la de Letònia, a principis del mes passat. El mig de l’FC Andorra acumula ja tres internacionalitats i el davanter, que no ha debutat encara, té enormes possibilitats de fer-ho vistes les baixes de jugadors que poden actuar de punta com és el cas de Gabi Riera, Ivan Lorenzo o el lesionat de gravetat Aarón Martínez, que s’han quedat al Principat. D’altres baixes que destaquen en aquest desplaçament són el lesionat Edu Peppe i d’altres assidus com Ayala, Sergio Moreno, Adri Rodrígues o Sebas Gómez.