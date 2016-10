Sant Climent de Pal convertit en música alternativa

Akiba Jonze, l’àlter ego d’Iñaki Barrocal, ha tret un nou àlbum: Chronostasis. Seguint l’estil fidel que caracteritza Jonze, l’àlbum es composa de música experimental, i «en només un mes», segons detalla l’autor, «ja s’ha convertit en el meu segon àlbum més descarregat, i és que minuts després de publicar-se a la xarxa ja hi havia gent que se l’estava baixant».



Es tracta del tercer àlbum de Jonze, i tot i que el passat dissabte va publicar el primer senzill promocional d’aquest (Suite nº1 for Mouth), encara no ha tingut l’oportunitat de mostrar dit treball a Andorra.

Tot i això, Jonze reconeix que serà difícil fer una gira musical, «doncs el meu estil és força alternatiu i experimental i tocar aquesta música en directe és una mica complicat». Però l’artista assegura que començarà una campanya de promoció a través de les xarxes prou potent perquè els ciutadans del Principat tinguin coneixement del nou àlbum.



Andorra, una inspiració / El senzill de Jonze (Suite nº1 for Mouth) és una peça de conclusió i es composa de tres obres. Una d’elles, Litany C-432: Hidden Sant Climent, està ambientada en l’església Sant Climent de Pal.



Jonze destaca que ha decidit decantar-se per incloure aquesta ubicació perquè és «una zona que trobo molt maca i on he tingut ocasió de ser-hi en diversos moments: en varis concerts d’altres persones i en diferents visites. Precisament, durant una de les últimes visites que vaig fer em va venir aquesta inspiració d’imaginar-me una escena dins de l’església, i espontàniament vaig començar a pensar en la cançó».



Però Jonze no s’ha quedat aquí. Ha creat la seva pròpia Akibapedia basant-se en el format de la famosa plataforma Wikipedia. L’autor detalla que darrerament ha tingut la sensació que «la gent no accedeix a les pàgines webs oficials de la mateixa manera que accedeix a una pàgina de Facebook per buscar notícies o artistes. I vaig pensar que un dels formats que més s’esqueia per poder posar tota la informació sobre el material que he anat publicant des del 2009 –que és bastant de fet– era mitjançant el format Wikipedia».



Per aquest motiu, «em vaig dedicar a fer aquest tipus de pàgina, que com totes les altres, pot ser modificada per qualsevol persona que ho estigui mirant i vulgui afegir alguna cosa o algun detall. Tot i que sempre que hi ha un canvi jo rebo una alerta i ho superviso».



El treball de Jonze està en continu moviment; a hores d’ara també està reeditant la música que ha realitzat com a Iñaki Barrocal –que es comprèn entre els anys 2008 i 2015– a través de la discogràfica en línia Khannonmusic Studios, que ha creat ell mateix.