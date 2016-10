Notícia Compromís reclama aparcaments per a motos davant els hotels La proposta planteja crear zones específiques o bé substituir espais destinats als automòbils Motos estacionades a l’avinguda Pau Claris.

El grup municipal de Compromís x La Seu presentarà al proper plenari de l’Ajuntament, dilluns vinent, una moció en la qual proposa la instal·lació de places públiques d’aparcament per a motocicletes a l’entorn dels hotels de la Seu, ja sigui «afegint-les o bé substituint algunes de les places públiques per a automòbils».

Compromís argumenta que «la Seu té la possibilitat d’arribar a transformar-se en una petita ciutat turística pirinenca, ja que posseeix els actius necessaris per a atraure els actuals moviments de turisme familiar, cultural, d’ecoturisme o similars». Dins «del llarg camí per a recórrer en aquesta transformació», el grup municipal creu que «nombrosos factors han d’intervenir conjuntament en la creació d’un producte turístic atractiu, sostenible i rentable per a turistes i residents». En aquest sentit, apunten que «hi ha un conjunt de variables, tant públiques com privades, que han de canviar, millorar o ser creades per a l’aprofitament dels nostres actius turístics».

Un d’aquests elements que consideren que ha de canviar és el fet que «és usual veure als carrers de la Seu, prop de les diverses instal·lacions hoteleres, grups de motocicletes aparcades en les places d’aparcament públiques destinades als automòbils o, directament, sobre les voreres». El turisme de motocicleta, recorden, «és un moviment turístic important dins del continent europeu i, atesa la posició geogràfica de la Seu, una part important d’aquest flux passa pels nostres voltants».

Per tant, des de Compromís apunten que «tal i com ja existeix al municipi una zona d’aparcament per a autocaravanes, que és un altre flux turístic important, seria positiu crear diverses places d’aparcament públiques destinades específicament a les motocicletes, per a la millora de la capacitat d’atracció dels diversos segments del sector turístic».

El regidor Miguel Perruca hi afegeix que “l’existència d’aquestes places podria, a més de millorar el posicionament turístic de La Seu, convidar els residents urgellencs a l’ús de la motocicleta en comptes de l’automòbil, amb la consegüent descongestió de tràfic que això representa”.