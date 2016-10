L’impacte econòmic generat pel Cirque du Soleil es triplica

Andorra Turisme va assegurar ahir que el darrer espectacle que el Cirque du Soleil va dur en exclusiva per al Principat el passat estiu va tenir, econòmicament parlant, una repercussió de 20,4 milions d’euros. La xifra suposa gairebé el triple de l’impacte que es va generar en la primera edició, esdevinguda el 2013. Aleshores, els espectadors d’Scalada van deixar a Andorra 7,2 milions d’euros.



Scalada Vision va aportar 17,7 milions de benefici després que se n’incrementés la inversió per poder cobrir l’escenari amb un envelat de 500.000 euros, segons va informar ahir el ministre de Turisme i Comerç, Francesc Camp, en una compareixença en què el va acompanyar Enric Torres, director de Producte i Nous Projectes d’Andorra Turisme. Aquest increment també s’ha anat donant, però, i tal com van informar els organitzadors de l’esdeveniment, en la despesa que el públic que visita el país amb motiu de l’espectacle fa amb la seva arribada. Dels 7,2 milions d’euros ja esmentats, es va passar a uns ingressos de gairebé 15 milions en el segon any en què se celebrava. Aquest número va arribar, l’any passat, als 18 milions.

Nous assistents / A banda de les xifres purament econòmiques, el titular de Turisme va aportar algun altre percentatge dels sorgits de les diferents estadístiques que es realitzen arrel de l’acte. Així, va ressaltar el fet que un 54,3% dels visitants d’aquest juliol van ser nous assistents. El 45,7% restant va ser públic repetidor. En aquest sentit, Camp va valorar positivament la fidelització a què s’ha arribat a través d’aquesta aposta.



Durant el balanç realitzat ahir també es va apuntar que un 77,2% dels assistents que acudeixen al Principat ho fan motivats precisament per aquest espectacle. La mitjana d’estada al país ha estat de 2,3 nits. En total, el mes de juliol passat l’entrada de turistes es va situar, segons va dir Camp, en els 250.335, un 15,4% més que el mateix mes de l’any passat.



La darrera edició de l’espectacle creat per part del Cirque du Soleil per a Andorra va acollir un total de 105.000 espectadors, sent «l’únic esdeveniment del país», va dir Torres, «que ha aconseguit aplegar més de 100.000 espectadors amb un mes de funcions».