La batlle tanca la instrucció del ‘cas BPA’ i l’eleva a Corts

La batlle instructora de la causa principal del cas BPA per blanqueig de capital, Canòlic Mingorance, ha decidit donar definitivament per tancada la investigació i elevar el sumari al Tribunal de Corts. La batlle ha desestimat la pràctica de proves i diligències demanades pels advocats de les parts per considerar-les improcedents. En total s’han processat 25 directius i gestors de l’entitat bancària entre els quals hi ha l’exconseller delegat de BPA, Joan Pau Miquel, que segueix en presó provisional.



La instructora del cas ha denegat les més de 250 proves i diligències que els advocats de les diferents parts van sol·licitar després que es notifiqués l’aute de processament el passat mes d’agost. En l’aute de més de trenta pàgines que es va començar a notificar ahir a les parts implicades, la batlle desestima totes les diligències complementàries demanades.



La causa s’eleva ara al Tribunal de Corts que compta amb un període d’un any per preparar i celebrar el judici oral. En aquest cas, els advocats de les parts no poden recórrer el text. Disposen però, d’un termini de quinze dies per aportar, si ho creuen oportú, els seus arguments sobre el sumari davant el Tribunal de Corts.

D’altra banda, Miquel podria veure prorrogada un any més la presó provisional si aquesta darrera instància així ho decidís. En cas contrari, Joan Pau Miquel sortiria en llibertat el mes de novembre quan acaba el període de pròrroga extraordinària.