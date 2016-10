Nou retard al procés per les línies de bus, suspès una altra vegada

El Govern s’ha vist novament empès a aturar el projecte de remodelació del transport públic que, en principi, hauria d’entrar en funcionament el proper mes de setembre. En aquesta ocasió, i després de veure el plec de bases recorregut per part de les societats interessades o bé d’haver hagut de posposar la data de tancament del concurs nacional, entre altres problemàtiques, la incertesa ha recaigut en el procés d’obertura –per part del Ministeri de Transports– de les proposicions dels ofertants.



La lectura i valoració de les propostes presentades, finalment, per part de quatre hipotètiques concessionàries va quedar suspès ahir, el mateix dia en què l’Executiu havia de procedir a l’obertura dels dossiers presentats fins el passat divendres, quan es tancava el concurs després d’allargar-se un termini que inicialment finalitzava el 23 d’agost. De fet, a dia d’avui i si la calendarització prevista s’hagués complert, les adjudicacions haurien d’estar fetes.



Discrepàncies / L’entrebanc sorgeix en aquesta ocasió per divergències a l’hora d’interpretar l’article 8.1 de la Llei de contractació pública. Les empreses que opten al concurs únicament podien postular cadascuna d’elles per un dels tres lots en què es divideix la licitació, tal com dicta la norma. I és d’aquest punt d’on desemboca la suspensió.



La Cooperativa Interurbana Andorrana va presentar-se a una d’aquestes tres branques. També va concórrer, tal com va explicar el mateix president de la societat, Gabriel Dallerès, a un altre dels lots; «no pròpiament com a empresa sinó com a UTE» (Unió Temporal d’Empreses), la qual cosa, va emfasitzar, «no és el mateix».

La Hispano-Andorrana no ho veu així. L’aturada de l’obertura dels plecs ve motivada pel fet que la societat competent «fa una lectura diferent» de l’esmentat article 8.1. La Hispano-Andorrana entén, segons va exposar el mateix Dallerès, que l’empresa que aquest darrer representa vulnera la prohibició d’aplegar-se a dues de les concessions públiques, la qual cosa va desmentir: «Són temes independents» que, va assegurar «no tenen a veure l’un amb l’altre» sinó que responen «d’activitats diferents».



El desencallament del procés depèn ara de la mateixa Administració. El Govern «ha decidit aturar el procés per prudència», a l’espera que el seu gabinet jurídic sigui el que determini si els canals han estat els correctes o, per contra i tal com denuncia la Hispano-Andorrana, cal impugnar el concurs. L’Administració estudia, ara per ara, la situació.



En principi, segons va indicar Gabriel Dallerès, dimarts vinent el Govern hauria de donar a conèixer la seva determinació i, conseqüentment, reprendre els treballs per a una adjudicació de les línies de transport interurbà que s’està fent de pregar.