Notícia SDP vol explicacions de Baró pel ‘cas Mateu’ Naudi considera que els discursos es contradiuen Víctor Naudi i Jaume Bartumeu en una roda de premsa anterior. Autor/a: MARICEL BLANCH

Socialdemocràcia i Progrés (SDP) demana explicacions al president del Grup Parlamentari Demòcrata, Ladislau Baró, ja que, segons recorden, la mateixa consellera general, Meritxell Mateu, assegurava en una entrevista a l’Agència ANA que el demòcrata coneixia la seva relació laboral amb Banca Privada d’Andorra. El conseller general d’SDP, Víctor Naudi, acompanyat del secretari d’organització de la formació, Joan Marc Miralles, van apuntar ahir que les versions de Mateu i Baró són contradictòries i creuen que cal aclarir els fets, ja que si aquest darrer n’era coneixedor «també estaria en dificultats».



Naudi també va recordar que als correus electrònics que comprometen a la ja exparlamentària també hi figura el nom del ministre d’Administració Pública, Transports i Telecomunicacions, Jordi Alcobé, així com de l’exconseller general, Xavier Montané. El conseller també va fer incís en el fet que el ministre de Finances, Jordi Cinca, també estigui implicat en l’afer dels Papers de Panamà. Per tot, demanen que Demòcrates per Andorra (DA) «comenci a prendre decisions i tallar la mala forma de fer». Reclamen que «posin ordre dins de casa seva amb transparència i rigorositat» i «que plegui qui hagi de plegar» perquè això sigui possible.



L’informe de sindicatura / Víctor Naudi també va indicar que l’informe d’incompatiblitats dels consellers generals que va elaborar Sindicatura a demanda del president del gurp mixt, Pere López, «confirma que la consellera Mateu no va complir amb l’article 8» del Reglament del Consell General. En aquest sentit, Naudi va considerar que l’informe «deixa clar que havia d’abandonar l’escó». I va afegir a més que, al seu entendre, la consellera «va trigar massa a dimitir». Tot plegat demostra, creuen des d’SDP, que DA «ha anat marejant la perdiu» i «ha fet el ridícul» defensant una consellera que ha acabat dimitint.