Notícia Liberals pregunta per la relació dels càrrecs públics amb Landstreet Gallardo entra una pregunta oral a Sindicatura Gallardo i Pintat al Consell General. Autor/a: TONY LARA

El president suplent del Grup Parlamentari Liberal, Jordi Gallardo, va entrar ahir una pregunta oral a Sindicatura per tal que el Govern informi de si altres consellers generals, a part de Mertixell Mateu, han tingut algun tipus de relació amb la societat Landstreet o algun dels seus membres.



El grup liberal ha decidit entrar la pregunta a Sindicatura després que en la darrera sessió de control celebrada dimarts passat el síndic general, Vicenç Mateu, desestimés una pregunta de Gallardo sobre si el Govern tenia constància que altres consellers o membres de l’Executiu haguessin tingut relació amb Landstreet. Davant d’aquesta negativa, el Grup Liberal ha decidit preguntar a l’Executiu concretament sobre les relacions amb Landstreet i ha ampliat la qüestió a tots els consellers generals, a tots els membres del Govern i càrrecs públics.



Debat sobre l’abstenció / Els Joves Liberals han decidit no participar en l’acte sobre l’abstenció juvenil, previst per aquest dissabte al Parc Central d’Andorra la Vella, que organitzen el Fòrum Nacional de la Joventut d’Andorra (FNJA) i els Joves de DA. Els Joves Liberals argumenten que s’han sentit «marginats» en l’organització de l’acte i per això han pres la decisió de no col·laborar-hi. També denuncien «l’excessiva politització» per part de DA.