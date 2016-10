Koldo demana valentia per frenar el joc ofensiu portuguès

La situació és aquesta. El rival es va proclamar campió de l’Eurocopa aquest mateix estiu, un dels millors jugadors del món torna a ser convocat, i aquesta selecció està ferida per la derrota que va patir en el primer partit de la fase. Aquests són els condicionants per al matx d’avui a Aveiro (20.45 hores). I davant d’aquest panorama el tècnic andorrà, Koldo Àlvarez, remarca que més mai s’ha de tenir cap, per saber-se mantenir ben posicionat sobre el terreny de joc.



Especial atenció és la que el seleccionador posa a la faceta ofensiva de Portugal. Si el missatge de sempre és el de no donar espais als rivals, en aquesta ocasió es presenta com un dogma d’obligat compliment. Aquest aspecte ha d’anar acompanyat de saber llegir el joc i, sobretot, jugada a jugada. «Hem de ser molt valents per defensar i també quan tinguem la pilota. Necessitem ser un equip molt fort mentalment», remarca Koldo, que és conscient que tocarà estar ben junts al darrera perquè «Portugal té una qualitat excepcional ofensivament, sap com juga, amb la força dels seus jugadors i la qualitat tècnica». I tot això comporta que «si no tenim una fase defensiva molt bona patirem de valent. I tot i així patirem». Cristiano Ronaldo torna al combinat en aquest matx i malament aniran «si només ens fixem en ell», tot i que es tracta d’un d’aquells jugadors que «marquen una època. És excepcional. Dintre de 10 o 20 anys estarem parlant encara dels seus números».



Marc Vales quan estava al Reial Madrid C va coincidir en algun entrenament a la ciutat esportiva blanca amb dos amb què avui s’enfrontarà, Cristiano i Pepe. Sobre el primer, al que considera el millor del món, assegura que «no sé si se’l pot parar, però hem de ser forts i ho intentarem». Es pronuncia com el seu entrenador i pensa que el conjunt lusità «té un equip increïble. No només és Cristiano». Subratlla que «és la campiona d’Europa i estarem més estona defensant que atacant» perquè «voldran aconseguir els seus tres primers punts d’aquesta fase».

Enderrocar la muralla / Des d’un primer moment el seleccionador lusità, Fernando Santos, s’ha mostrat molt previngut respecte al matx que té al davant. L’Eurocopa queda enrere i no vol que hi hagi excés de confiança, sobretot després de la derrota amb Suïssa. «Portugal és un dels favorits i té un objectiu molt clar, que és estar present al Mundial. Només depenem de nosaltres mateixos per aconseguir-ho. Tots els partits tenen el mateix grau d’importància. El nom de l’adversari no ens interessa res», remarca el tècnic, com ja ho havia fet la setmana passada quan va donar la convocatòria. «Ens enfrontem amb tots els rivals amb el mateix rigor i sempre per guanyar», assegura. S’olora quin serà el plantejament andorrà i demana als seus que siguin llestos: «Els jugadors coneixen al detall l’equip d’Andorra, que juga amb quasi tots els seus jugadors al seu terç defensiu. Hem de tenir una bona circulació i jugar ràpids, per a que la seva muralla es pugui ensorrar. Aquests partits no només es guanyen amb organització ofensiva, sinó també respecte a la reacció a la pèrdua, sense deixar-los pensar».

Pilot andorrà / La selecció va desplaçar-se ahir en avió fins a Porto i es va trobar amb la sorpresa que el pilot era andorrà. I futbolista. Àlex Oliveras, ex jugador del juvenil de l’FC Andorra i que va arribar a jugar amb la sub-21, va portar les regnes de l’avió. A més ho va fer amb premeditació. A la ruta que realitza habitualment no hi ha la ciutat portuguesa, però va demanar el canvi a un company per la il·lusió que li proporcionava portar la selecció del seu país.