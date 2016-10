Remuntada (im)possible

Veure per creure. El MoraBanc estava abocat a la derrota en el primer partit de la Lliga Endesa contra l’Herbalife Gran Canària però va protagonitzar una remuntada èpica quan perdia de divuit al tercer quart i en l’últim quart d’hora va aixecar la renda i, fins i tot, gaudir d’un final plàcid per acabar guanyant 97-89.



Planinic va estrenar les puntuacions d’aquesta temporada de l’electrònic del Poliesportiu en la primera acció d’atac del partit. Els de Peñarroya no van veure cistella fins passat el minut i mig, amb un alley oop culminat per Shermadini que significava el 2-4. Els visitants van aguantar per davant fins l’últim minut del primer quart. McCaleb, Kuric i el propi Planinic aprofitaven els dubtes en defensa dels tricolors, que amb tot, tirant del sostre georgià i de Jelinek aguantaven a l’ombra dels canaris. Va poder avançar-se el MoraBanc superats els cinc minuts de joc després d’un tap sideral d’Antetokounmpo amb 10-11, però el grec va fallar en la passada en la posterior acció d’atac i McCalebb va anar sol a cistella per ampliar diferències.



Llavors van aparèixer Stevic i Albicy per anotar dos triples i aquesta vegada sí, a un minut per l’acabament dels primers deu minuts, capgirar la truita (18-17). Fins que va sonar la botzina, intercanvi de cops per acabar el quart en taules: 23-23.



Stevic va tornar a posar per davant el MoraBanc en la primera jugada del segon quart però va ser un altre dels nous, Burjanadze, que tot i venir de la LEB Or (Corunya) va demostrar ser un superclasse. Sota la pintura i des de l’exterior, el compatriota de Shermadini estava sent clau.



A l’altra banda, però, va sortir a la pista Salin per exhibir el seu canell al Poliesportiu. Un tres de tres des de més enllà de 6,75 va permetre els de Casimiro obrir un petit forat de cinc punts (31-36, minut 14), els tricolors van perdre el nord durant uns minuts i quan van tornar a la pista, l’electrònic ja marcava un 36-48 preocupant. Un 2+1 de Shermadini i un triple d’Albicy semblaven confirmar la millora, però els visitants, tirant del joc interior sobretot amb Báez, van marxar al descans amb el màxim avantatge fins llavors i amb tots els efectius que havien trepitjat el parquet veient cistella. 43-57.

La defensa, assignatura pendent / Catorze punts per sota. Una llosa de pes tenint en compte qui hi havia davant i tot el que havia passat. L’encert del Gran Canària era molt superior durant els primers vint minuts. Un 25 de 32 de dos, un 4 de 6 de tres i un 3 de 4 en lliures. Els tricolors un 17 de 34 de dos, un 4 d’11 de tres i un 5 de 8 en lliures. En la resta d’estadístiques la cosa estava igualada. Així que calia, almenys, més duresa defensiva, no concedir, perquè en atac s’estaven fent les coses més o menys bé. Però el guió a la represa va prosseguir al revés. Dues bones accions en defensa però males decisions en l’atac. Fins que va aparèixer Salin, es va enlairar i va clavar el quart triple. A l’altra banda el van imitar Albicy i Jelínek, però la pilota no entrava i Báez va minar més la moral dels tricolors amb un altre triple. En quatre minuts el parcial era de 45-63.



No van perdre la fe els tricolors i Walker va canviar una la dinàmica amb el seu primer triple amb la samarreta tricolor; les pilotes van començar a arribar amb més assiduïtat a Shermadini i el georgià va respondre com s’espera d’ell sota la pintura, Jelínek va encertar amb dos triples seguits i de nou Walker va anotar dos tirs lliures que significaven un parcial de 15-3. Sis per sota a dos minuts per a l’acabament del tercer quart (64-70) i amb un Gran Canària que ara sí, suava tinta per veure cistella.



El darrer quart va començar amb un 68-72 al lluminós. Hi havia partit. Jelínek va afinar a la primera per posar la por al cos als canaris. Després, a defensar. Sobretot això. Però els de Casimiro van fer el mateix i el marcador no es va moure en tres minuts.



O’Neale va trencar el gel de mitja distància però no va trigar Burjanadze en respondre de tres. Després va ser Shermadini el que va empatar des del tir lliure a 6:40 (74-76) i després d’una altra cistella d’O’Neale, Navarro va respondre per tornar a posar el MoraBanc per davant. 77-76 a 5:40 i el públic, com boig.

Planinic va tornar a avançar els canaris però els tricolors estaven llençats, forts en defensa, més sencers mentalment i físicament. Burjanadze va aportar un gra de sorra més en el partidàs que va fer, Nacho Martín va clavar un triple, Stevic dos lliures i Navarro una penetració després de robar la pilota per fer pujar el 86-78 a 3:16 per al final. Veure per creure. El Gran Canària ja no va tenir capacitat per reaccionar i Jelínez va matar el partit amb un triple a falt d’1:18. Final plàcid i el Poliesportiu, encantat dels seus.





Joan Peñarroya: «Amb energia i encert, ho hem fet»



Feliç. Així se sentia Peñarroya a l’acabament. No va amagar que en la primera part «ens hem tirat tres passes enrere i ens han fotut un bany», però es queda amb la reacció: «Quan el partit semblava perdut hem demostrat moltes coses que volem fer. Ambició, no deixar-se anar i reacció. Al tercer quart hem millorat, hem esperat el nostre moment i amb energia defensiva i encert, hem remuntat. Una gran reacció que ens marca el camí. La gent se’n va contenta i a veure si això anima a què vinguin diumenge».





Luís Casimiro: «Ens hem aturat amb la màxima renda»