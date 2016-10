Notícia Martí: «La UE està predisposada a escoltar les nostres propostes» El cap de Govern valora molt positivament les reunions amb Juncker i Tusk, líders europeus El cap de Govern, Antoni Martí, amb el president de la Comissió Europea, Jean-Claude Juncker, ahir a Brussel·les, la capital de la Unió Europea. Autor/a: SFGA

Martí ho veu clar. El cap de Govern veu bona predisposició dels màxims mandataris de la Unió Europea (UE) per seguir negociant l’acord d’associació amb el conglomerat d’Estats europeus. El líder de l’Executiu andorrà es va reunir ahir a Brussel·les, la capital de la UE, amb el president de la Comissió Europea, Jean-Claude Juncker, i el president del Consell Europeu, Donald Tusk, que representa els 28 estats membres de la UE i que hauran de donar el vistiplau a l’acord d’associació.



De les dues trobades, en un ambient «de mútua comprensió», Martí només en va tenir bones paraules. De Juncker va assegurar que «la Comissió està de forma clara a l’escolta de les propostes que pugui fer el govern andorrà sobre les particularitats que vol defensar», i de Tusk en va treure el compromís d’una pròxima visita al Principat. A més, va anunciar que el cap negociador de l’acord d’associació del Servei Europeu d’Acció Exterior (SEAE) amb Andorra, Mònaco i San Marino, Thomas Mayr-Harting, i el cap negociador adjunt, Claude Maerten, visitaran Andorra el pròxim 24 d’octubre, «un altre signe de la bona sintonia amb la UE», va insistir el cap de Govern.



POLÍTICA DE CADIRA BUIDA / Martí va qualificar la reunió amb Juncker de «necessària i extremadament profitosa». A més, va puntualitzar que «difícilment es podria fer una trobada tan profitosa si s’apliqués la política de la cadira buida o la voluntat d’alentir les negociacions, que al meu parer hauria estat un error molt important». Tant el cap de Govern com el president de la Comissió Europea van acordar que mantindran el contacte.



Quant a la segona trobada, amb Donald Tusk, Martí va destacar que el president del Consell Europeu «ens ha felicitat perquè Andorra honora tots els seus compromisos, i és important dir-ho perquè difícilment estaríem en una posició de poder defensar les nostres particularitats sinó honoréssim els nostres compromisos». «La prova que les relacions són molt bones és que ha acceptat l’oferiment que li he fet de visitar Andorra i vindrà pròximament», va afegir el cap de Govern. El sí de Tusk és «un senyal inequívoc que si tinguéssim alguna dificultat no vindria», va valorar. La data de la visita, però, no està tancada.



El cap de l’Executiu també va voler subratllar que durant la seva estada a Brussel·les, on ha mantingut trobades al més alt nivell, «he explicat la nostra ferma convicció que Andorra pot sortir guanyadora de l’acord, però que també hi ha particularitats que hem de negociar». «No he vingut només a defensar què som, sinó què podem arribar a ser, i això és el més important, en aquests moments que hi ha tant populisme, en un país com el nostre, res de política cadira buida: no es pot fer avançar una negociació si no s’hi és present», va replicar.



Per concloure, Martí va reiterar que des de la UE hi ha bona predisposició per escoltar Andorra, «l’alumne aplicat», amb l’objectiu de tancar un bon acord. Encara no hi ha cap dossier tancat, però les reunions in situ amb altes instàncies contribueixen a fer avançar els termes de l’acord.



Amb tot, Martí va recordar que serà el poble andorrà el que decidirà per referèndum si accepta l’acord d’associació amb la UE, un plebiscit que serà tan determinant per la sobirania del país com ho va ser fa més de 20 anys la Constitució andorrana. «Aquesta negociació no s’atura, però que ningú hi vegi cap precipitació perquè serà llarga. Les converses són molt importants i en el temps que em queda de mandat hi haurà més reunions d’alt nivell», va concloure el cap de Govern.