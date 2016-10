MoraBanc-‘Penya’, segon duel a casa 72 hores després

Poc temps hi ha per pair l’èpica victòria de dijous davant l’Herbalife Gran Canària, la que segons Peñarroya, «crec que és la primera vegada que n’aconseguim una així, després d’anar 18 per sota i de semblar que el partit estava perdut». Perquè aquest cap de setmana hi torna a haver bàsquet, la tercera jornada de la Lliga Endesa, i el MoraBanc Andorra es retrobarà 72 hores més tard de la nit màgica per rebre un històric de l’ACB com és el Divina Seguros Joventut.



Si el cansament pogués ser un handicap a tenir el compte per als tricolors, en pitjor situació està la Penya, que va jugar ahir a les 19.15 hores a casa davant el Montakit Fuenlabrada i demà haurà d’estar al Poliesportiu, a punt per a un partit que es jugarà a les 12.30 hores, amb només dia i mig de descans a les cames i sense temps per preparar el compromís de la tercera jornada.



Una Penya que compta ara amb l’ex tricolor Luka Bogdanovic a les seves files i que ha canviat d’inquilí a la banqueta, per concedir les regnes a Diego Ocampo. Amb tot, en la primera jornada, a la qual el MoraBanc va tenir descans, va caure a Múrcia per culpa d’una cistella de Campazzo a vuit dècimes per al final.

Amb tant poc temps per preparar el partit, Peñarroya va decidir convocar ahir la plantilla per exercitar-se. Fins a sis homes –Nacho Martín, Stevic, Albicy, Shermadini, Walker i Jelínek– van jugar més de 20 minuts.



STEVIC, EL MILLOR / 26 de valoració va fer Stevic, el millor dijous amb 11 punts, 7 rebots –4 ofensius– i cinc assistències. Destacar també els 19 punts de Jelínek, els 14 de Shermadini, el partit tan complert d’Albicy –14 punts, 6 rebots, 7 assistències– o els 9 rebots –i 8 punts– de Nacho Martín. Burjanadze, amb 14 punts en 14 minuts, també va meravellar. Aquesta plantilla promet.