La Fira de Formatges Artesans ofereix 150 varietats

La 22a Fira de Formatges Artesans del Pirineu, estrella de la mil·lenària Fira de Sant Ermengol de la Seu d’Urgell, tornarà aplegar el cap de setmana vinent, 15 i 16 d’octubre, un total de 45 formatgeries vingudes d’arreu de la serralada. Al recinte firal de la Sala Polivalent, que obrirà portes el dia 15 a les deu del matí, s’hi podran trobar 24 formatgeries del Pirineu català, nou del Pirineu basc, cinc del Pirineu aragonès i sis del Pirineu francès. Com a formatgeria convidada, enguany es podrà gaudir dels formatges de La Cabra Verde, de Coín (Màlaga, informa RàdioSeu).



Els visitants podran acompanyar els formatges amb vi del Celler de Batlliu, de Sort (Pallars Sobirà), amb aigua Pineo, d’Estamariu (Alt Urgell), o amb cervesa de Ctretze de la Pobla de Segur (Pallars Jussà).

Unes 150 varietats / De les prop de 150 varietats, 26 estan elaborades amb llet d’ovella, 20 de cabra i 11 de vaca. I segons el tractament de la llet, 41 són de llet crua; vuit pasteuritzada; 32 amb llet del pastor i 15 d’altres procedències. Com a novetat d’enguany, la Fira de Formatges presenta un nou pictograma que indica els cinc formatges ecològics que es podran trobar en aquest certamen.



L’entrada al recinte firal és gratuïta. Els visitants, a més a més de comprar-hi formatges, també poden adquirir un tiquet de degustació que dóna dret a cinc tastos de formatge, vi o cervesa artesana. El tiquet té un cost de 8 euros i també permet fer un tast de productes agroalimentaris de proximitat a l’Espai Tast Km0, ofertes aquest any per l’Associació Menja’t l’Alt Urgell.



El dia 15, a partir dos quarts d’onze del matí, al recinte de la fira s’iniciarà el 22è Concurs de Formatges Artesans del Pirineu on s’hi presenten els més de 150 formatges de la fira. En aquesta edició hi ha 12 categories: formatges no madurats (matons i recuits i frescos); madurats (de cabra, quallada àcida i quallada enzimàtica; de vaca, quallada àcida i quallada enzimàtica; de vaca, pasta tova; d’ovella, quallada enzimàtica i de pasta tova); tupí o gaztazaharra; formatges blaus; amb condiments, i iogurts i llets fermentades. Es lliuraran tres premis per cadascuna d’aquestes categories: diploma medalla d’or, diploma medalla de plata i diploma medalla de bronze.



La cuina del formatge-Gustum / El certamen formatger de la Seu presenta com a nova proposta La Cuina del formatge-Gustum a l’exterior del recinte. Gestionat per Exquisitàrium, oferirà poder degustar tres tapes elaborades amb formatges, dos d’ells artesans i un de Cadí.



L’espai Aula de Tast presenta en dues cites ben diferents. La primera tindrà lloc el dia 15, a dos quarts de sis de la tarda, amb l’activitat Formatges i sake, maridatge inèdit on l’Antoni Campins de Tuixent. Diumenge a les 10 del matí es presentarà Formatges, cerveses i paraules a càrrec d’Albert Grabulosa i Paula Fonollà.