Gelabert inaugura la mostra del fons fotogràfic Josep Alsina

La ministra de Cultura, Joventut i Esports, Olga Gelabert, va inaugurar ahir a lmigdia la mostra del llegat fotogràfic del cèlebre Josep Alsina Martí, on també hi va fer acte de presència la directora de l’Arxiu Nacional d’Andorra, Susanna Vela. Ubicada al vestíbul de l’edifici de Govern, l’exposició consisteix en una recreació de l’estança habitual d’Alsina i una projecció digitalitzada d’una trentena d’instantànies –de selecció aleatòria– que configuren un petit tast d’un dels fons més importants del Principat.



Més de 20.000 negatius –tots digitalitzats– entre pel·lícula de format mitjà, universal i diapositives que, juntament amb un centenar de documents cinematogràfics, completen un mosaic històric que escenifica l’evolució d’Andorra durant els més de 60 anys que hi va viure. Esquiadors, treballadors de les fàbriques, espectaculars paisatges o contrabandistes són algunes de les escenes que va captar el fotògraf en una de les èpoques més dinàmiques i interessants per la ràpida transformació, a tots els nivells, que va patir el territori. Aquesta enorme diversitat temàtica respon a la voluntat de fotògraf de captar la pura essència de la societat on vivia.



Nascut a Sabadell l’any 1911, Alsina va iniciar la seva aventura fotogràfica –en combinació amb la feina en una empresa dedicada als carburants– als anys 30 i la va perllongar fins ben entrats els 90 –no va instal·lar-se definitivament a Andorra fins els anys 40,després de les seves primeres noces– . De tot aquest recull, podem dividir la seva feina artística en tres etapes ben diferenciades. La primera, on s’aprecia una forta influència de la fotografia social francesa, escenificant personatges molt variats en moments simples i corrents de les seves vides. La segona, molt centrada en el Principat i el seu entorn i en els canvis de l’escenografia paisatgística. I la tercera, orientada més aviat als paisatges urbans.



Gelabert elogiava la figura d’un dels homes amb una capacitat enorme de transmetre i reflectir amb una gran fidelitat la «transformació del país una de les més importants que s’han viscut». «La dificultat d’Alsina per importar productes fotogràfics diversos de marques com Leika i Kodak exemplifica també l’evolució de la història econòmica del Principat», apuntava Gelabert.