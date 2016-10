Notícia Justícia prepara un pla de reinserció per presos amb discapacitat L’objectiu és garantir un futur millor per aquest col·lectiu El cap de Govern, Toni Martí, i el ministre de Justícia, Xavier Espot, just abans de començar l’acte, ahir. Autor/a: MARICEL BLANCH

El ministre d’Afers Socials, Justícia i Interior, Xavier Espot, va anunciar ahir que estan treballant per oferir un tractament específic a les persones recluses que tenen una discapacitat amb l’objectiu de facilitar la seva reinserció a la societat. En els actes amb motiu de la celebració de la Mare de Déu del Remei, patrona del Centre Penitenciari, el ministre va explicar que es tracta d’un col·lectiu «cada cop més nombrós entre els interns» i que requereixen d’una atenció específica «no només en el dia a dia, sinó també òbviament una atenció de cara al futur quan aquestes persones surtin en llibertat». La intenció és, va remarcar, «que el fet d’haver estat a la presó i de tenir una discapacitat no els suposi un doble desavantatge de cara a reinserir-se a la societat».



Actualment, el ministeri no compta amb el percentatge exacte dels reclusos que es podrien beneficiar d’aquest programa, ja que «la població reclusa no és estable». En qualsevol cas, Espot va indicar que es tracta d’un percentatge petit. Tot i així, va afegir, «la nostra obligació, i més tenint en compte la poca massa crítica que tenim en aquest país, és destinar-hi tots els programes i les atencions que calguin».



La iniciativa compta amb el suport de la presó catalana de Quatre Camins, on s’està duent a terme un programa similar. El ministeri vol treballar-hi conjuntament per poder implementar el pla al Principat «evidentment amb les adaptacions i especificitats que requereixi la realitat andorrana».

El ministre també va apuntar que en breu se signarà un conveni específic amb la Universitat Nacional d’Educació a Distància (UNED) que permetrà l’accés dels interns a aquesta formació.



Pressupost per una sala vis-a-vis / El responsable de la cartera de Justícia també va manifestar que s’està treballant perquè el pressupost de l’any que ve contempli el condicionament d’un espai per tal que els interns puguin mantenir visites íntimes. Per implantar el nou sistema, Xavier Espot va avançar que «necessitarem com a mínim uns tres agents suplementaris» a part de les obres d’adequació de l’espai. En qualsevol cas, va recordar que la sala de vis-a-vis no entrarà en funcionament fins que s’aprovi la Llei del Cos Penitenciari que actualment està en tràmit parlamentari.



Pel que fa al cost de les obres, Espot va exposar que oscil·larà entre 30.000 i 60.000 euros depenent de la zona on finalment s’habiliti la sala. Per ara s’estan estudiant dues possibilitats. La primera, i la que seria més econòmica, seria aprofitar una zona del centre de la Comella «que ja està bastant ben habilitada» i que fa anys que no s’utilitza. I la segona consistiria en utilitzar aquesta zona i també un part de l’espai on ara es fan les visites no íntimes. «No puc dir el preu exacte perquè dependrà de si optem per una opció o per una altra però comptem amb una xifra aproximadament d’entre 30.000 i 60.000 euros».



Demanda de personal / Per la seva banda, el director del Centre Penitenciari, Francesc Tarroch, va reclamar durant el seu discurs la incorporació de personal per millorar l’organització i les condicions dels agents. Tarroch va apuntar que «s’ha millorat el benestar dels membres del cos però encara falten recursos humans».



Així mateix, el director de la presó va informar que en el darrer any s’han intensificat els esforços en matèria d’educació i de tallers ocupacionals per millorar la reinserció social.



Dimensió social / El cap de Govern, Toni Martí, també va realitzar un discurs en l’acte de celebració. El responsable de l’Executiu va remarcar la «dimensió social» de la feina dels agents penitenciaris. Martí va posar de relleu la necessitat de treballar en polítiques de prevenció dels interns i la importància de dur a terme programes en matèria d’educació i tallers ocupacionals «per oferir als reclusos les eines necessàries per aconseguir una segona oportunitat i reintegrar-se a la societat amb un mínim de garanties».



El cap de l’Executiu també va ressaltar «l’alta missió que té encomanada el cos penitenciari», així com la seva dificultat «per haver de tractar amb persones que han estat privades de llibertat».