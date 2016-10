Stop Violències reobre el debat per despenalitzar l’avortament

Aquesta setmana hem sabut que el Parlament de Polònia ha fet marxa enrere i ha retirat la iniciativa legislativa de prohibir l’avortament i penalitzar amb penes de presó tant les dones com els facultatius que el practiquessin. La proposta va sorgir després d’una campanya de recollida de firmes al carrer, però la protesta massiva de milers de dones ha obligat el Govern a fer marxa enrere. Mentre les dones poloneses celebren l’èxit assolit, a Andorra l’associació Stop Violències ha decidit reobrir el debat sobre l’avortament i que la seva despenalització es torni a discutir al Parlament. L’entitat recull firmes de suport entre la població (nacional i resident) perquè el Consell General legisli a favor de l’avortament almenys en tres supòsits: embaràs per violació, malformacions del fetus i perill per a la vida de la gestant. La recollida de firmes s’iniciarà a la Fira d’Andorra la Vella, a l’estand de l’associació Stop Violències.La legislació polaca sobre l’avortament, de 1993, és una de les més restrictives d’Europa, tot i que permet la interrupció de l’embaràs en cas de violació o incest, quan suposa un risc per a la salut de la mare i quan el fetus presenta malformacions greus. A Andorra, amb una Constitució de 1993, l’avortament està totalment prohibit.L’article 8.1 de la Carta Magna «reconeix el dret a la vida i la protegeix plenament en les seves diferents fases». Quant a l’avortament, l’article 108 del Codi Penal estableix que «qui produeixi l’avortament d’una dona amb el seu consentiment ha de ser castigat amb pena de presó de tres mesos a tres anys i inhabilitació per exercir qualsevol professió sanitària per un període fins a cinc anys» i que «la dona que produeixi el seu avortament o consenti que una altra persona l’hi provoqui ha de ser castigada amb pena d’arrest».L’any 2013, la plataforma Sí als nostres drets, va recollir més de 4.600 firmes a favor de despenalitzar l’avortament en els tres supòsits bàsics. La intenció inicial era presentar una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que obligués el Consell General a legislar, tot i que al final va optar per entregar-les a Sindicatura. El grup parlamentari socialdemòcrata va entrar la proposició de llei de l’avortament, que la majoria parlamentària va tombar.Ara, Stop Violències torna a sortir al carrer per demanar de nou el suport a la ciutadania. La intenció no és presentar una ILP, sinó vehicular-les a través d’un grup parlamentari.La presidenta de l’entitat, Vanessa M. Cortés, ha explicat el perquè ara han decidit reprendre el debat: «Per dos motius, l’un perquè el comissari europeu de drets humans, Nils Muižnieks, ha visitat Andorra i ha dit que no permetre l’avortament vulnera un dret humà de les dones, i l’altre, el que va dir el secretari per a les Relacions amb els Estats del Vaticà, Paul Gallagher, va declarar a la Diada de Meritxell que era una qüestió de la ciutadania. Doncs tornem-ho a portar a la ciutadania».L’opinió, és a dir, el suport en forma de signatura, es demanarà a tothom: «No volem discriminar ningú, i tothom és igual d’important, tant la nacional com la gent resident, que és el motor del país, i la veu de totes i de tots és important», afegeix Cortés.La campanya comença per demanar la despenalització dels tres supòsits bàsics perquè «no podem parlar d’igualtat si com a dona no puc fer el que vulgui amb el meu cos, que a mi m’obliguin a parir, sacrificar la meva vida i el meu cos, i el meu futur quan jo no vull, és molt greu, això no ho permetria cap home. Per què ho hem de permetre les dones? És una falta de respecte greu que no hem de permetre», argumenta la presidenta d’Stop Violències.El Parlament va rebutjar fa tan sols tres anys despenalitzar l’avortament. Ara l’entitat ho torna a intentar: «Demanen els tres supòsits bàsics perquè és el mínim digne. Cadascuna hauria de poder-ho decidir lliurement que, de fet, ja es fa, perquè que no puguem avortar a Andorra no vol dir que no ho fem. Falta entendre que les dones i els nostres cossos no són possessió de cap home ni de l’Estat, i s’estan fent lleis sobre el nostre úter», diu la psicòloga.Des d’Stop Violències també es recorda que la unió civil entre persones del mateix sexe es va votar al Parlament i va prospera, una llei que va ratificar el copríncep francès, François Hollande, però que no va signar el copríncep episcopal, l’arquebisbe d’Urgell, Joan-Enric Vives. L’entitat opina que en aquest cas es pot actuar de la mateixa manera.

-Stop Violències donarà el tret de sortida a la campanya de recollida de firmes perquè es despenalitzi l’avortament en almenys tres supòsits bàsics el pròxim dijous, dia 13, en un acte a la cafeteria Neverland, a Escaldes-Engordany. A partir de les vuit del vespre, les membres de l’associació llegiran el manifest i projectaran un audiovidual, realitzat per Sac-Nicté Garcia i Joan López, que recull l’opinió dels homes del Principat sobre l’avortament.

-Tot i que la principal recollida de firmes tindrà lloc a l’estand de l’entitat a la Fira d’Andorra la Vella –que compartirà espai amb l’associació Som com Som–, durant la presentació també es podrà firmar per donar suport a la campanya. La cafeteria Neverland i la perruqueria De Lour, també a Escaldes-Engordany, són punts permanents de recollida.