Canillo busca allotjaments turístics no-regularitzats

El Comú de Canillo ha acordat que inspeccionarà els edificis de la parròquia per detectar els allotjaments turístics que no estiguin declarats. Durant la sessió de consell celebrada ahir al matí, l’equip comunal va explicar que només estan regularitzats el 15% dels pisos turístics, segons informa RTVA. Per realitzar les inspeccions dels immobles, el comú canillenc va aprovar la contractació d’un treballador en categoria d’eventual que s’encarregarà de fer una ullada als edificis de la parròquia per detectar si hi ha irregularitats.



A Canillo, segons va explicar ahir l’equip de govern que lidera el cònsol Josep Mandicó (DA), hi ha unes 6.500 unitats immobiliàries, 4.800 de les quals podrien ser utilitzades com a allotjaments turístics. No obstant això, a la corporació nomésli consta que n’hi ha uns 700 registrats de manera legal. «Tenim un dèficit de 4.100 pisos que no sabem com estan, és un problema que va en augment, fa anys que el detectem», va admetre Mandicó a RTVA.



L’objectiu de la inspecció és que tots els edificis de la parròquia destinats a aquest ús s’adaptin a la llei que regularà els allotjaments turístics, un text que el Govern ja ha enllestit i que, actualment, es troba a tràmit parlamentari.



Els habitatges que no es regularitzin seran sancionats pel comú: «No pot ser que la gran part d’aquests apartaments quedin sense cap tipus de control», va concloure Mandicó. El comú ja prepara el reglament de sancions.